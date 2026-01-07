シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Micro accont 1
Abudoulitifu Abudoureyimu

Micro accont 1

Abudoulitifu Abudoureyimu
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-Real 24
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
5
利益トレード:
4 (80.00%)
損失トレード:
1 (20.00%)
ベストトレード:
11.65 USD
最悪のトレード:
-0.11 USD
総利益:
37.30 USD (6 375 pips)
総損失:
-0.11 USD (37 pips)
最大連続の勝ち:
3 (27.09 USD)
最大連続利益:
27.09 USD (3)
シャープレシオ:
1.68
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
338.09
長いトレード:
3 (60.00%)
短いトレード:
2 (40.00%)
プロフィットファクター:
339.09
期待されたペイオフ:
7.44 USD
平均利益:
9.33 USD
平均損失:
-0.11 USD
最大連続の負け:
1 (-0.11 USD)
最大連続損失:
-0.11 USD (1)
月間成長:
3.72%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.11 USD (0.01%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GOLDmicro 4
GBPJPYmicro 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GOLDmicro 37
GBPJPYmicro 0
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GOLDmicro 6.4K
GBPJPYmicro -37
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +11.65 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +27.09 USD
最大連続損失: -0.11 USD

データがありません

レビューなし
2026.01.07 11:50
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.01.07 11:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 11:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
