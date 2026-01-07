- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
5
利益トレード:
4 (80.00%)
損失トレード:
1 (20.00%)
ベストトレード:
11.65 USD
最悪のトレード:
-0.11 USD
総利益:
37.30 USD (6 375 pips)
総損失:
-0.11 USD (37 pips)
最大連続の勝ち:
3 (27.09 USD)
最大連続利益:
27.09 USD (3)
シャープレシオ:
1.68
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
338.09
長いトレード:
3 (60.00%)
短いトレード:
2 (40.00%)
プロフィットファクター:
339.09
期待されたペイオフ:
7.44 USD
平均利益:
9.33 USD
平均損失:
-0.11 USD
最大連続の負け:
1 (-0.11 USD)
最大連続損失:
-0.11 USD (1)
月間成長:
3.72%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.11 USD (0.01%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLDmicro
|4
|GBPJPYmicro
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLDmicro
|37
|GBPJPYmicro
|0
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLDmicro
|6.4K
|GBPJPYmicro
|-37
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +11.65 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +27.09 USD
最大連続損失: -0.11 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 24"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
