- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
5
Negociações com lucro:
4 (80.00%)
Negociações com perda:
1 (20.00%)
Melhor negociação:
11.65 USD
Pior negociação:
-0.11 USD
Lucro bruto:
37.30 USD (6 375 pips)
Perda bruta:
-0.11 USD (37 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (27.09 USD)
Máximo lucro consecutivo:
27.09 USD (3)
Índice de Sharpe:
1.68
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
338.09
Negociações longas:
3 (60.00%)
Negociações curtas:
2 (40.00%)
Fator de lucro:
339.09
Valor esperado:
7.44 USD
Lucro médio:
9.33 USD
Perda média:
-0.11 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-0.11 USD)
Máxima perda consecutiva:
-0.11 USD (1)
Crescimento mensal:
3.72%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.11 USD (0.01%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLDmicro
|4
|GBPJPYmicro
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLDmicro
|37
|GBPJPYmicro
|0
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLDmicro
|6.4K
|GBPJPYmicro
|-37
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 24" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
