- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
5
Gewinntrades:
4 (80.00%)
Verlusttrades:
1 (20.00%)
Bester Trade:
11.65 USD
Schlechtester Trade:
-0.11 USD
Bruttoprofit:
37.30 USD (6 375 pips)
Bruttoverlust:
-0.11 USD (37 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (27.09 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
27.09 USD (3)
Sharpe Ratio:
1.68
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
338.09
Long-Positionen:
3 (60.00%)
Short-Positionen:
2 (40.00%)
Profit-Faktor:
339.09
Mathematische Gewinnerwartung:
7.44 USD
Durchschnittlicher Profit:
9.33 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.11 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-0.11 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-0.11 USD (1)
Wachstum pro Monat :
3.72%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.11 USD (0.01%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GOLDmicro
|4
|GBPJPYmicro
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GOLDmicro
|37
|GBPJPYmicro
|0
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GOLDmicro
|6.4K
|GBPJPYmicro
|-37
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +11.65 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +27.09 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.11 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 24" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen