- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
5
盈利交易:
4 (80.00%)
亏损交易:
1 (20.00%)
最好交易:
11.65 USD
最差交易:
-0.11 USD
毛利:
37.30 USD (6 375 pips)
毛利亏损:
-0.11 USD (37 pips)
最大连续赢利:
3 (27.09 USD)
最大连续盈利:
27.09 USD (3)
夏普比率:
1.68
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
5 小时
采收率:
338.09
长期交易:
3 (60.00%)
短期交易:
2 (40.00%)
利润因子:
339.09
预期回报:
7.44 USD
平均利润:
9.33 USD
平均损失:
-0.11 USD
最大连续失误:
1 (-0.11 USD)
最大连续亏损:
-0.11 USD (1)
每月增长:
3.72%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.11 USD (0.01%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLDmicro
|4
|GBPJPYmicro
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLDmicro
|37
|GBPJPYmicro
|0
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLDmicro
|6.4K
|GBPJPYmicro
|-37
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +11.65 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +27.09 USD
最大连续亏损: -0.11 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 24 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论