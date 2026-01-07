SegnaliSezioni
Abudoulitifu Abudoureyimu

Micro accont 1

Abudoulitifu Abudoureyimu
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-Real 24
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
4 (80.00%)
Loss Trade:
1 (20.00%)
Best Trade:
11.65 USD
Worst Trade:
-0.11 USD
Profitto lordo:
37.30 USD (6 375 pips)
Perdita lorda:
-0.11 USD (37 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (27.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
27.09 USD (3)
Indice di Sharpe:
1.68
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
338.09
Long Trade:
3 (60.00%)
Short Trade:
2 (40.00%)
Fattore di profitto:
339.09
Profitto previsto:
7.44 USD
Profitto medio:
9.33 USD
Perdita media:
-0.11 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.11 USD (1)
Crescita mensile:
3.72%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.11 USD (0.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLDmicro 4
GBPJPYmicro 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLDmicro 37
GBPJPYmicro 0
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLDmicro 6.4K
GBPJPYmicro -37
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11.65 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +27.09 USD
Massima perdita consecutiva: -0.11 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 24" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
