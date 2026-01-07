СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Micro accont 1
Abudoulitifu Abudoureyimu

Micro accont 1

Abudoulitifu Abudoureyimu
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-Real 24
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
5
Прибыльных трейдов:
4 (80.00%)
Убыточных трейдов:
1 (20.00%)
Лучший трейд:
11.65 USD
Худший трейд:
-0.11 USD
Общая прибыль:
37.30 USD (6 375 pips)
Общий убыток:
-0.11 USD (37 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (27.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
27.09 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
1.68
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
338.09
Длинных трейдов:
3 (60.00%)
Коротких трейдов:
2 (40.00%)
Профит фактор:
339.09
Мат. ожидание:
7.44 USD
Средняя прибыль:
9.33 USD
Средний убыток:
-0.11 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.11 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.11 USD (1)
Прирост в месяц:
3.72%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.11 USD (0.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLDmicro 4
GBPJPYmicro 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLDmicro 37
GBPJPYmicro 0
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLDmicro 6.4K
GBPJPYmicro -37
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +11.65 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +27.09 USD
Макс. убыток в серии: -0.11 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 24" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.07 11:50
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.01.07 11:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 11:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
