- 자본
- 축소
트레이드:
11
이익 거래:
10 (90.90%)
손실 거래:
1 (9.09%)
최고의 거래:
16.16 USD
최악의 거래:
-0.11 USD
총 수익:
79.91 USD (13 475 pips)
총 손실:
-0.11 USD (37 pips)
연속 최대 이익:
7 (52.82 USD)
연속 최대 이익:
52.82 USD (7)
샤프 비율:
1.68
거래 활동:
57.55%
최대 입금량:
1.84%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
725.45
롱(주식매수):
9 (81.82%)
숏(주식차입매도):
2 (18.18%)
수익 요인:
726.45
기대수익:
7.25 USD
평균 이익:
7.99 USD
평균 손실:
-0.11 USD
연속 최대 손실:
1 (-0.11 USD)
연속 최대 손실:
-0.11 USD (1)
월별 성장률:
7.98%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
0.11 USD (0.01%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.01% (0.11 USD)
자본금별:
2.01% (20.99 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLDmicro
|10
|GBPJPYmicro
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLDmicro
|80
|GBPJPYmicro
|0
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLDmicro
|13K
|GBPJPYmicro
|-37
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 24"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
8%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
1
0%
11
90%
58%
726.45
7.25
USD
USD
2%
1:500