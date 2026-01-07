SeñalesSecciones
Abudoulitifu Abudoureyimu

Micro accont 1

Abudoulitifu Abudoureyimu
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2026 8%
XMGlobal-Real 24
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
11
Transacciones Rentables:
10 (90.90%)
Transacciones Irrentables:
1 (9.09%)
Mejor transacción:
16.16 USD
Peor transacción:
-0.11 USD
Beneficio Bruto:
79.91 USD (13 475 pips)
Pérdidas Brutas:
-0.11 USD (37 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (52.82 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
52.82 USD (7)
Ratio de Sharpe:
1.68
Actividad comercial:
49.02%
Carga máxima del depósito:
1.84%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
725.45
Transacciones Largas:
9 (81.82%)
Transacciones Cortas:
2 (18.18%)
Factor de Beneficio:
726.45
Beneficio Esperado:
7.25 USD
Beneficio medio:
7.99 USD
Pérdidas medias:
-0.11 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-0.11 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-0.11 USD (1)
Crecimiento al mes:
7.98%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.11 USD (0.01%)
Reducción relativa:
De balance:
0.01% (0.11 USD)
De fondos:
2.01% (20.99 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLDmicro 10
GBPJPYmicro 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLDmicro 80
GBPJPYmicro 0
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLDmicro 13K
GBPJPYmicro -37
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +16.16 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +52.82 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.11 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 24" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2026.01.08 09:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 08:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 11:50
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.01.07 11:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 11:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
