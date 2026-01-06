シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Jago Forex Automation 5
Muchamad Isya Rafiqi

Jago Forex Automation 5

Muchamad Isya Rafiqi
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
0%
FBS-Real-7
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
9
利益トレード:
9 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
10.26 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
76.86 USD (8 032 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
9 (76.86 USD)
最大連続利益:
76.86 USD (9)
シャープレシオ:
3.00
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.01%
最近のトレード:
9 時間前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
8 (88.89%)
短いトレード:
1 (11.11%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
8.54 USD
平均利益:
8.54 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
0.08%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (3.81 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 8
AUDCAD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 76
AUDCAD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 7.9K
AUDCAD 100
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +10.26 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +76.86 USD
最大連続損失: -0.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

TrioMarkets-Live Server
0.00 × 33
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
AmanaCapital-Real
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 1
CityIndexUK-Live 102
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 7
Exness-Real14
0.00 × 28
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
GMI-Live14
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 6
TitanFX-Demo01
0.00 × 6
Exness-Real2
0.00 × 6
ECMarkets-Live02
0.00 × 6
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 1
InfinoxCapital-Live03
0.00 × 1
157 より多く...
KW's 3rd Account
レビューなし
2026.01.06 08:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 08:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください