- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
9
利益トレード:
9 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
10.26 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
76.86 USD (8 032 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
9 (76.86 USD)
最大連続利益:
76.86 USD (9)
シャープレシオ:
3.00
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.01%
最近のトレード:
9 時間前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
8 (88.89%)
短いトレード:
1 (11.11%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
8.54 USD
平均利益:
8.54 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
0.08%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (3.81 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|AUDCAD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|76
|AUDCAD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|7.9K
|AUDCAD
|100
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +10.26 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +76.86 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 33
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
AmanaCapital-Real
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
CityIndexUK-Live 102
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 7
|
Exness-Real14
|0.00 × 28
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 1
