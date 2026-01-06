信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Jago Forex Automation 5
Muchamad Isya Rafiqi

Jago Forex Automation 5

Muchamad Isya Rafiqi
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
0%
FBS-Real-7
1:100
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
9
盈利交易:
9 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
10.26 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
76.86 USD (8 032 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
9 (76.86 USD)
最大连续盈利:
76.86 USD (9)
夏普比率:
3.00
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.01%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
18 小时
采收率:
0.00
长期交易:
8 (88.89%)
短期交易:
1 (11.11%)
利润因子:
n/a
预期回报:
8.54 USD
平均利润:
8.54 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
0.08%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (3.81 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 8
AUDCAD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 76
AUDCAD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 7.9K
AUDCAD 100
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +10.26 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +76.86 USD
最大连续亏损: -0.00 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

TrioMarkets-Live Server
0.00 × 33
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
AmanaCapital-Real
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 1
CityIndexUK-Live 102
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 7
Exness-Real14
0.00 × 28
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
GMI-Live14
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 6
TitanFX-Demo01
0.00 × 6
Exness-Real2
0.00 × 6
ECMarkets-Live02
0.00 × 6
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 1
InfinoxCapital-Live03
0.00 × 1
157 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
KW's 3rd Account
没有评论
2026.01.06 08:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 08:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Jago Forex Automation 5
每月30 USD
0%
0
0
USD
100K
USD
1
100%
9
100%
100%
n/a
8.54
USD
0%
1:100
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载