- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
9
盈利交易:
9 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
10.26 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
76.86 USD (8 032 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
9 (76.86 USD)
最大连续盈利:
76.86 USD (9)
夏普比率:
3.00
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.01%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
18 小时
采收率:
0.00
长期交易:
8 (88.89%)
短期交易:
1 (11.11%)
利润因子:
n/a
预期回报:
8.54 USD
平均利润:
8.54 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
0.08%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (3.81 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|AUDCAD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|76
|AUDCAD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|7.9K
|AUDCAD
|100
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +10.26 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +76.86 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 33
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
AmanaCapital-Real
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
CityIndexUK-Live 102
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 7
|
Exness-Real14
|0.00 × 28
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 1
