Segnali / MetaTrader 4 / Jago Forex Automation 5
Muchamad Isya Rafiqi

Jago Forex Automation 5

Muchamad Isya Rafiqi
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
FBS-Real-7
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
9 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
10.26 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
76.86 USD (8 032 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
9 (76.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
76.86 USD (9)
Indice di Sharpe:
3.00
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.01%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
8 (88.89%)
Short Trade:
1 (11.11%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
8.54 USD
Profitto medio:
8.54 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
0.08%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (3.81 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 8
AUDCAD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 76
AUDCAD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 7.9K
AUDCAD 100
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10.26 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +76.86 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TrioMarkets-Live Server
0.00 × 33
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
AmanaCapital-Real
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 1
CityIndexUK-Live 102
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 7
Exness-Real14
0.00 × 28
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
GMI-Live14
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 6
TitanFX-Demo01
0.00 × 6
Exness-Real2
0.00 × 6
ECMarkets-Live02
0.00 × 6
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 1
InfinoxCapital-Live03
0.00 × 1
157 più
KW's 3rd Account
Non ci sono recensioni
2026.01.06 08:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 08:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
