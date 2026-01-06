SinaisSeções
Muchamad Isya Rafiqi

Jago Forex Automation 5

Muchamad Isya Rafiqi
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
0%
FBS-Real-7
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
9
Negociações com lucro:
9 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
10.26 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
76.86 USD (8 032 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (76.86 USD)
Máximo lucro consecutivo:
76.86 USD (9)
Índice de Sharpe:
3.00
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.01%
Último negócio:
8 horas atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
18 horas
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
8 (88.89%)
Negociações curtas:
1 (11.11%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
8.54 USD
Lucro médio:
8.54 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
0.08%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (3.81 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 8
AUDCAD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 76
AUDCAD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 7.9K
AUDCAD 100
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +10.26 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +76.86 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

TrioMarkets-Live Server
0.00 × 33
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
AmanaCapital-Real
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 1
CityIndexUK-Live 102
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 7
Exness-Real14
0.00 × 28
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
GMI-Live14
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 6
TitanFX-Demo01
0.00 × 6
Exness-Real2
0.00 × 6
ECMarkets-Live02
0.00 × 6
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 1
InfinoxCapital-Live03
0.00 × 1
157 mais ...
KW's 3rd Account
Sem comentários
2026.01.06 08:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 08:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
