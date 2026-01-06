- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
9 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
10.26 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
76.86 USD (8 032 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
9 (76.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
76.86 USD (9)
Sharpe oranı:
3.00
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.01%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
8 (88.89%)
Satış işlemleri:
1 (11.11%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
8.54 USD
Ortalama kâr:
8.54 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
0.08%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (3.81 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|AUDCAD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|76
|AUDCAD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|7.9K
|AUDCAD
|100
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +10.26 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +76.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 33
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
AmanaCapital-Real
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
CityIndexUK-Live 102
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 7
|
Exness-Real14
|0.00 × 28
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 1
KW's 3rd Account
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
100K
USD
USD
1
100%
9
100%
100%
n/a
8.54
USD
USD
0%
1:100