Muchamad Isya Rafiqi

Jago Forex Automation 5

Muchamad Isya Rafiqi
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
0%
FBS-Real-7
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
9 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
10.26 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
76.86 USD (8 032 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
9 (76.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
76.86 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
3.00
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.01%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
8 (88.89%)
Коротких трейдов:
1 (11.11%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
8.54 USD
Средняя прибыль:
8.54 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
0.08%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (3.81 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 8
AUDCAD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 76
AUDCAD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 7.9K
AUDCAD 100
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +10.26 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +76.86 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TrioMarkets-Live Server
0.00 × 33
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
AmanaCapital-Real
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 1
CityIndexUK-Live 102
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 7
Exness-Real14
0.00 × 28
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
GMI-Live14
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 6
TitanFX-Demo01
0.00 × 6
Exness-Real2
0.00 × 6
ECMarkets-Live02
0.00 × 6
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 1
InfinoxCapital-Live03
0.00 × 1
еще 157...
KW's 3rd Account
Нет отзывов
2026.01.06 08:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 08:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.