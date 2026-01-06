- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
9 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
10.26 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
76.86 USD (8 032 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
9 (76.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
76.86 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
3.00
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.01%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
8 (88.89%)
Коротких трейдов:
1 (11.11%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
8.54 USD
Средняя прибыль:
8.54 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
0.08%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (3.81 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|AUDCAD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|76
|AUDCAD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|7.9K
|AUDCAD
|100
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +10.26 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +76.86 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 33
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
AmanaCapital-Real
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
CityIndexUK-Live 102
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 7
|
Exness-Real14
|0.00 × 28
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 1
еще 157...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
KW's 3rd Account
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
0%
0
0
USD
USD
100K
USD
USD
1
100%
9
100%
100%
n/a
8.54
USD
USD
0%
1:100