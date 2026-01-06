- 자본
- 축소
트레이드:
10
이익 거래:
10 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
10.26 USD
최악의 거래:
0.00 USD
총 수익:
86.89 USD (9 035 pips)
총 손실:
0.00 USD
연속 최대 이익:
10 (86.89 USD)
연속 최대 이익:
86.89 USD (10)
샤프 비율:
3.17
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
0.06%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
16 시간
회복 요인:
0.00
롱(주식매수):
9 (90.00%)
숏(주식차입매도):
1 (10.00%)
수익 요인:
n/a
기대수익:
8.69 USD
평균 이익:
8.69 USD
평균 손실:
0.00 USD
연속 최대 손실:
0 (0.00 USD)
연속 최대 손실:
0.00 USD (0)
월별 성장률:
0.09%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
0.00 USD (0.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.03% (29.39 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|AUDCAD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|86
|AUDCAD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|8.9K
|AUDCAD
|100
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +10.26 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 0
연속 최대 이익: +86.89 USD
연속 최대 손실: -0.00 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-7"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 33
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
AmanaCapital-Real
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
CityIndexUK-Live 102
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 7
|
Exness-Real14
|0.00 × 28
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 1
KW's 3rd Account
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
0%
0
0
USD
USD
100K
USD
USD
2
100%
10
100%
100%
n/a
8.69
USD
USD
0%
1:100