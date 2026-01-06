- 成長
トレード:
8
利益トレード:
5 (62.50%)
損失トレード:
3 (37.50%)
ベストトレード:
241.28 USD
最悪のトレード:
-188.00 USD
総利益:
745.82 USD (18 691 pips)
総損失:
-494.96 USD (12 349 pips)
最大連続の勝ち:
5 (745.82 USD)
最大連続利益:
745.82 USD (5)
シャープレシオ:
0.22
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.39%
最近のトレード:
19 時間前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
11 時間
リカバリーファクター:
0.78
長いトレード:
7 (87.50%)
短いトレード:
1 (12.50%)
プロフィットファクター:
1.51
期待されたペイオフ:
31.36 USD
平均利益:
149.16 USD
平均損失:
-164.99 USD
最大連続の負け:
2 (-320.00 USD)
最大連続損失:
-320.00 USD (2)
月間成長:
14.76%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
320.00 USD
最大の:
320.00 USD (18.82%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.82% (320.00 USD)
エクイティによる:
2.37% (50.44 USD)
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +241.28 USD
最悪のトレード: -188 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +745.82 USD
最大連続損失: -320.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
prioritizing risk management but still optimizing profits
