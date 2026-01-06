- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
8
盈利交易:
5 (62.50%)
亏损交易:
3 (37.50%)
最好交易:
241.28 USD
最差交易:
-188.00 USD
毛利:
745.82 USD (18 691 pips)
毛利亏损:
-494.96 USD (12 349 pips)
最大连续赢利:
5 (745.82 USD)
最大连续盈利:
745.82 USD (5)
夏普比率:
0.22
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.39%
最近交易:
19 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
11 小时
采收率:
0.78
长期交易:
7 (87.50%)
短期交易:
1 (12.50%)
利润因子:
1.51
预期回报:
31.36 USD
平均利润:
149.16 USD
平均损失:
-164.99 USD
最大连续失误:
2 (-320.00 USD)
最大连续亏损:
-320.00 USD (2)
每月增长:
14.76%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
320.00 USD
最大值:
320.00 USD (18.82%)
相对跌幅:
结余:
18.82% (320.00 USD)
净值:
2.37% (50.44 USD)
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
prioritizing risk management but still optimizing profits
