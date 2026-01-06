- 자본
- 축소
트레이드:
8
이익 거래:
5 (62.50%)
손실 거래:
3 (37.50%)
최고의 거래:
241.28 USD
최악의 거래:
-188.00 USD
총 수익:
745.82 USD (18 691 pips)
총 손실:
-494.96 USD (12 349 pips)
연속 최대 이익:
5 (745.82 USD)
연속 최대 이익:
745.82 USD (5)
샤프 비율:
0.22
거래 활동:
57.97%
최대 입금량:
0.39%
최근 거래:
23 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
11 시간
회복 요인:
0.78
롱(주식매수):
7 (87.50%)
숏(주식차입매도):
1 (12.50%)
수익 요인:
1.51
기대수익:
31.36 USD
평균 이익:
149.16 USD
평균 손실:
-164.99 USD
연속 최대 손실:
2 (-320.00 USD)
연속 최대 손실:
-320.00 USD (2)
월별 성장률:
14.76%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
320.00 USD
최대한의:
320.00 USD (18.82%)
상대적 삭감:
잔고별:
18.82% (320.00 USD)
자본금별:
2.37% (50.44 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD_MRG
|251
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD_MRG
|6.3K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +241.28 USD
최악의 거래: -188 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +745.82 USD
연속 최대 손실: -320.00 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
prioritizing risk management but still optimizing profits
