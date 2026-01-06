- Прирост
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
5 (62.50%)
Убыточных трейдов:
3 (37.50%)
Лучший трейд:
241.28 USD
Худший трейд:
-188.00 USD
Общая прибыль:
745.82 USD (18 691 pips)
Общий убыток:
-494.96 USD (12 349 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (745.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
745.82 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.39%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
0.78
Длинных трейдов:
7 (87.50%)
Коротких трейдов:
1 (12.50%)
Профит фактор:
1.51
Мат. ожидание:
31.36 USD
Средняя прибыль:
149.16 USD
Средний убыток:
-164.99 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-320.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-320.00 USD (2)
Прирост в месяц:
14.76%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
320.00 USD
Максимальная:
320.00 USD (18.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.82% (320.00 USD)
По эквити:
2.37% (50.44 USD)
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
prioritizing risk management but still optimizing profits
Нет отзывов
