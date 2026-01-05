シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / DIAMONDS
Hieu Tran Trung

DIAMONDS

Hieu Tran Trung
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
月額  35  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 -5%
RoboForex-Prime
1:300
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
9
利益トレード:
5 (55.55%)
損失トレード:
4 (44.44%)
ベストトレード:
4.19 USD
最悪のトレード:
-10.12 USD
総利益:
16.12 USD (1 334 pips)
総損失:
-30.29 USD (4 090 pips)
最大連続の勝ち:
3 (10.15 USD)
最大連続利益:
10.15 USD (3)
シャープレシオ:
-0.28
取引アクティビティ:
95.45%
最大入金額:
9.31%
最近のトレード:
8 時間前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
-0.47
長いトレード:
9 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
0.53
期待されたペイオフ:
-1.57 USD
平均利益:
3.22 USD
平均損失:
-7.57 USD
最大連続の負け:
4 (-30.29 USD)
最大連続損失:
-30.29 USD (4)
月間成長:
-4.68%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
20.14 USD
最大の:
30.29 USD (9.67%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.67% (30.29 USD)
エクイティによる:
9.51% (29.79 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPAUD 6
AUDNZD 2
EURCAD 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPAUD -27
AUDNZD 8
EURCAD 4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPAUD -3.5K
AUDNZD 472
EURCAD 292
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +4.19 USD
最悪のトレード: -10 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +10.15 USD
最大連続損失: -30.29 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Prime"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

LiteFinance-Demo
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.33 × 3
ICMarkets-Live04
0.67 × 3
RoboForex-ECN-3
0.85 × 20
RoboForex-Prime
1.00 × 42
ICMarkets-Live05
1.00 × 2
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.35 × 34
LiteFinance-Classic.com
2.90 × 21
TMGM.TradeMax-Demo
3.00 × 1
FXCL-Main2
3.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
3.41 × 56
RoboForex-ECN-2
4.00 × 1
RoboForex-ProCent-8
6.50 × 2
OctaFX-Real9
7.00 × 23
Coinexx-Live
8.00 × 2
RoboForex-Pro-2
8.00 × 5
GoMarkets-Real 1
8.25 × 4
RoboForex-Pro-5
8.59 × 17
CMCMarkets1-Europe
10.00 × 2
Just2Trade-Real
11.06 × 109
DooFintech-Live 5
13.00 × 2
GoMarkets-Demo
15.00 × 2
DooPrime-Live 3
18.20 × 15
レビューなし
2026.01.07 01:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 00:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 21:35
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 02:17
Share of trading days is too low
2026.01.06 02:17
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 01:14
Share of trading days is too low
2026.01.06 01:14
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 16:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 16:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 16:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.05 16:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 16:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください