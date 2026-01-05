- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
9
利益トレード:
5 (55.55%)
損失トレード:
4 (44.44%)
ベストトレード:
4.19 USD
最悪のトレード:
-10.12 USD
総利益:
16.12 USD (1 334 pips)
総損失:
-30.29 USD (4 090 pips)
最大連続の勝ち:
3 (10.15 USD)
最大連続利益:
10.15 USD (3)
シャープレシオ:
-0.28
取引アクティビティ:
95.45%
最大入金額:
9.31%
最近のトレード:
8 時間前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
-0.47
長いトレード:
9 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
0.53
期待されたペイオフ:
-1.57 USD
平均利益:
3.22 USD
平均損失:
-7.57 USD
最大連続の負け:
4 (-30.29 USD)
最大連続損失:
-30.29 USD (4)
月間成長:
-4.68%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
20.14 USD
最大の:
30.29 USD (9.67%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.67% (30.29 USD)
エクイティによる:
9.51% (29.79 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|6
|AUDNZD
|2
|EURCAD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPAUD
|-27
|AUDNZD
|8
|EURCAD
|4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPAUD
|-3.5K
|AUDNZD
|472
|EURCAD
|292
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +4.19 USD
最悪のトレード: -10 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +10.15 USD
最大連続損失: -30.29 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Prime"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
LiteFinance-Demo
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.67 × 3
|
RoboForex-ECN-3
|0.85 × 20
|
RoboForex-Prime
|1.00 × 42
|
ICMarkets-Live05
|1.00 × 2
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.35 × 34
|
LiteFinance-Classic.com
|2.90 × 21
|
TMGM.TradeMax-Demo
|3.00 × 1
|
FXCL-Main2
|3.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|3.41 × 56
|
RoboForex-ECN-2
|4.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-8
|6.50 × 2
|
OctaFX-Real9
|7.00 × 23
|
Coinexx-Live
|8.00 × 2
|
RoboForex-Pro-2
|8.00 × 5
|
GoMarkets-Real 1
|8.25 × 4
|
RoboForex-Pro-5
|8.59 × 17
|
CMCMarkets1-Europe
|10.00 × 2
|
Just2Trade-Real
|11.06 × 109
|
DooFintech-Live 5
|13.00 × 2
|
GoMarkets-Demo
|15.00 × 2
|
DooPrime-Live 3
|18.20 × 15
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
35 USD/月
-5%
0
0
USD
USD
289
USD
USD
1
100%
9
55%
95%
0.53
-1.57
USD
USD
10%
1:300