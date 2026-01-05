СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / DIAMONDS
Hieu Tran Trung

DIAMONDS

Hieu Tran Trung
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2026 -5%
RoboForex-Prime
1:300
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
5 (55.55%)
Убыточных трейдов:
4 (44.44%)
Лучший трейд:
4.19 USD
Худший трейд:
-10.12 USD
Общая прибыль:
16.12 USD (1 334 pips)
Общий убыток:
-30.29 USD (4 090 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (10.15 USD)
Макс. прибыль в серии:
10.15 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.28
Торговая активность:
95.45%
Макс. загрузка депозита:
9.31%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
-0.47
Длинных трейдов:
9 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
0.53
Мат. ожидание:
-1.57 USD
Средняя прибыль:
3.22 USD
Средний убыток:
-7.57 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-30.29 USD)
Макс. убыток в серии:
-30.29 USD (4)
Прирост в месяц:
-4.68%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
20.14 USD
Максимальная:
30.29 USD (9.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.67% (30.29 USD)
По эквити:
9.51% (29.79 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPAUD 6
AUDNZD 2
EURCAD 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPAUD -27
AUDNZD 8
EURCAD 4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPAUD -3.5K
AUDNZD 472
EURCAD 292
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4.19 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +10.15 USD
Макс. убыток в серии: -30.29 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

LiteFinance-Demo
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.33 × 3
ICMarkets-Live04
0.67 × 3
RoboForex-ECN-3
0.85 × 20
RoboForex-Prime
1.00 × 42
ICMarkets-Live05
1.00 × 2
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.35 × 34
LiteFinance-Classic.com
2.90 × 21
TMGM.TradeMax-Demo
3.00 × 1
FXCL-Main2
3.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
3.41 × 56
RoboForex-ECN-2
4.00 × 1
RoboForex-ProCent-8
6.50 × 2
OctaFX-Real9
7.00 × 23
Coinexx-Live
8.00 × 2
RoboForex-Pro-2
8.00 × 5
GoMarkets-Real 1
8.25 × 4
RoboForex-Pro-5
8.59 × 17
CMCMarkets1-Europe
10.00 × 2
Just2Trade-Real
11.06 × 109
DooFintech-Live 5
13.00 × 2
GoMarkets-Demo
15.00 × 2
DooPrime-Live 3
18.20 × 15
Нет отзывов
2026.01.07 01:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 00:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 21:35
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 02:17
Share of trading days is too low
2026.01.06 02:17
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 01:14
Share of trading days is too low
2026.01.06 01:14
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 16:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 16:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 16:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.05 16:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 16:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
