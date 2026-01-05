- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
5 (55.55%)
Убыточных трейдов:
4 (44.44%)
Лучший трейд:
4.19 USD
Худший трейд:
-10.12 USD
Общая прибыль:
16.12 USD (1 334 pips)
Общий убыток:
-30.29 USD (4 090 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (10.15 USD)
Макс. прибыль в серии:
10.15 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.28
Торговая активность:
95.45%
Макс. загрузка депозита:
9.31%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
-0.47
Длинных трейдов:
9 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
0.53
Мат. ожидание:
-1.57 USD
Средняя прибыль:
3.22 USD
Средний убыток:
-7.57 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-30.29 USD)
Макс. убыток в серии:
-30.29 USD (4)
Прирост в месяц:
-4.68%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
20.14 USD
Максимальная:
30.29 USD (9.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.67% (30.29 USD)
По эквити:
9.51% (29.79 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|6
|AUDNZD
|2
|EURCAD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPAUD
|-27
|AUDNZD
|8
|EURCAD
|4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPAUD
|-3.5K
|AUDNZD
|472
|EURCAD
|292
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +4.19 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +10.15 USD
Макс. убыток в серии: -30.29 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
LiteFinance-Demo
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.67 × 3
|
RoboForex-ECN-3
|0.85 × 20
|
RoboForex-Prime
|1.00 × 42
|
ICMarkets-Live05
|1.00 × 2
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.35 × 34
|
LiteFinance-Classic.com
|2.90 × 21
|
TMGM.TradeMax-Demo
|3.00 × 1
|
FXCL-Main2
|3.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|3.41 × 56
|
RoboForex-ECN-2
|4.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-8
|6.50 × 2
|
OctaFX-Real9
|7.00 × 23
|
Coinexx-Live
|8.00 × 2
|
RoboForex-Pro-2
|8.00 × 5
|
GoMarkets-Real 1
|8.25 × 4
|
RoboForex-Pro-5
|8.59 × 17
|
CMCMarkets1-Europe
|10.00 × 2
|
Just2Trade-Real
|11.06 × 109
|
DooFintech-Live 5
|13.00 × 2
|
GoMarkets-Demo
|15.00 × 2
|
DooPrime-Live 3
|18.20 × 15
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
35 USD в месяц
-5%
0
0
USD
USD
289
USD
USD
1
100%
9
55%
95%
0.53
-1.57
USD
USD
10%
1:300