Negociações:
9
Negociações com lucro:
5 (55.55%)
Negociações com perda:
4 (44.44%)
Melhor negociação:
4.19 USD
Pior negociação:
-10.12 USD
Lucro bruto:
16.12 USD (1 334 pips)
Perda bruta:
-30.29 USD (4 090 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (10.15 USD)
Máximo lucro consecutivo:
10.15 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.28
Atividade de negociação:
95.45%
Depósito máximo carregado:
9.31%
Último negócio:
8 horas atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
-0.47
Negociações longas:
9 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
0.53
Valor esperado:
-1.57 USD
Lucro médio:
3.22 USD
Perda média:
-7.57 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-30.29 USD)
Máxima perda consecutiva:
-30.29 USD (4)
Crescimento mensal:
-4.68%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
20.14 USD
Máximo:
30.29 USD (9.67%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.67% (30.29 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.51% (29.79 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|6
|AUDNZD
|2
|EURCAD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPAUD
|-27
|AUDNZD
|8
|EURCAD
|4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPAUD
|-3.5K
|AUDNZD
|472
|EURCAD
|292
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +4.19 USD
Pior negociação: -10 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +10.15 USD
Máxima perda consecutiva: -30.29 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Prime" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
LiteFinance-Demo
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.67 × 3
|
RoboForex-ECN-3
|0.85 × 20
|
RoboForex-Prime
|1.00 × 42
|
ICMarkets-Live05
|1.00 × 2
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.35 × 34
|
LiteFinance-Classic.com
|2.90 × 21
|
TMGM.TradeMax-Demo
|3.00 × 1
|
FXCL-Main2
|3.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|3.41 × 56
|
RoboForex-ECN-2
|4.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-8
|6.50 × 2
|
OctaFX-Real9
|7.00 × 23
|
Coinexx-Live
|8.00 × 2
|
RoboForex-Pro-2
|8.00 × 5
|
GoMarkets-Real 1
|8.25 × 4
|
RoboForex-Pro-5
|8.59 × 17
|
CMCMarkets1-Europe
|10.00 × 2
|
Just2Trade-Real
|11.06 × 109
|
DooFintech-Live 5
|13.00 × 2
|
GoMarkets-Demo
|15.00 × 2
|
DooPrime-Live 3
|18.20 × 15
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
35 USD por mês
-5%
0
0
USD
USD
289
USD
USD
1
100%
9
55%
95%
0.53
-1.57
USD
USD
10%
1:300