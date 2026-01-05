SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / DIAMONDS
Hieu Tran Trung

DIAMONDS

Hieu Tran Trung
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 35 USD por mês
crescimento desde 2026 -5%
RoboForex-Prime
1:300
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
9
Negociações com lucro:
5 (55.55%)
Negociações com perda:
4 (44.44%)
Melhor negociação:
4.19 USD
Pior negociação:
-10.12 USD
Lucro bruto:
16.12 USD (1 334 pips)
Perda bruta:
-30.29 USD (4 090 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (10.15 USD)
Máximo lucro consecutivo:
10.15 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.28
Atividade de negociação:
95.45%
Depósito máximo carregado:
9.31%
Último negócio:
8 horas atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
-0.47
Negociações longas:
9 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
0.53
Valor esperado:
-1.57 USD
Lucro médio:
3.22 USD
Perda média:
-7.57 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-30.29 USD)
Máxima perda consecutiva:
-30.29 USD (4)
Crescimento mensal:
-4.68%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
20.14 USD
Máximo:
30.29 USD (9.67%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.67% (30.29 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.51% (29.79 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPAUD 6
AUDNZD 2
EURCAD 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPAUD -27
AUDNZD 8
EURCAD 4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPAUD -3.5K
AUDNZD 472
EURCAD 292
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +4.19 USD
Pior negociação: -10 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +10.15 USD
Máxima perda consecutiva: -30.29 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Prime" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

LiteFinance-Demo
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.33 × 3
ICMarkets-Live04
0.67 × 3
RoboForex-ECN-3
0.85 × 20
RoboForex-Prime
1.00 × 42
ICMarkets-Live05
1.00 × 2
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.35 × 34
LiteFinance-Classic.com
2.90 × 21
TMGM.TradeMax-Demo
3.00 × 1
FXCL-Main2
3.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
3.41 × 56
RoboForex-ECN-2
4.00 × 1
RoboForex-ProCent-8
6.50 × 2
OctaFX-Real9
7.00 × 23
Coinexx-Live
8.00 × 2
RoboForex-Pro-2
8.00 × 5
GoMarkets-Real 1
8.25 × 4
RoboForex-Pro-5
8.59 × 17
CMCMarkets1-Europe
10.00 × 2
Just2Trade-Real
11.06 × 109
DooFintech-Live 5
13.00 × 2
GoMarkets-Demo
15.00 × 2
DooPrime-Live 3
18.20 × 15
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar



Sem comentários
2026.01.07 01:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 00:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 21:35
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 02:17
Share of trading days is too low
2026.01.06 02:17
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 01:14
Share of trading days is too low
2026.01.06 01:14
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 16:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 16:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 16:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.05 16:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 16:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
DIAMONDS
35 USD por mês
-5%
0
0
USD
289
USD
1
100%
9
55%
95%
0.53
-1.57
USD
10%
1:300
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.