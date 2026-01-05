- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
14
Transacciones Rentables:
10 (71.42%)
Transacciones Irrentables:
4 (28.57%)
Mejor transacción:
4.21 USD
Peor transacción:
-10.12 USD
Beneficio Bruto:
31.56 USD (2 822 pips)
Pérdidas Brutas:
-30.29 USD (4 090 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (21.41 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
21.41 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
96.46%
Carga máxima del depósito:
11.65%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
19
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
0.04
Transacciones Largas:
13 (92.86%)
Transacciones Cortas:
1 (7.14%)
Factor de Beneficio:
1.04
Beneficio Esperado:
0.09 USD
Beneficio medio:
3.16 USD
Pérdidas medias:
-7.57 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-30.29 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-30.29 USD (4)
Crecimiento al mes:
0.42%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
20.14 USD
Máxima:
30.29 USD (9.67%)
Reducción relativa:
De balance:
9.67% (30.29 USD)
De fondos:
9.51% (29.79 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|8
|EURCAD
|3
|AUDNZD
|2
|EURUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPAUD
|-23
|EURCAD
|13
|AUDNZD
|8
|EURUSD
|3
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPAUD
|-3.0K
|EURCAD
|879
|AUDNZD
|472
|EURUSD
|331
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +4.21 USD
Peor transacción: -10 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +21.41 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -30.29 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Prime" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
LiteFinance-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
GerchikCo-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.25 × 4
|
Tickmill-Live04
|0.44 × 333
|
ICMarketsSC-Live03
|0.48 × 120
|
ICMarkets-Live04
|0.50 × 4
|
TitanFX-01
|0.55 × 77
|
RoboForex-Prime
|0.72 × 1784
|
RoboForex-ECN-3
|0.75 × 125
|
AMarkets-Real
|0.96 × 27
|
ICMarkets-Live05
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live33
|1.00 × 6
|
AxiTrader-US07-Live
|1.08 × 121
|
Darwinex-Live
|1.16 × 155
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|1.25 × 368
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.35 × 34
|
EGlobalTrade-Cent1
|1.45 × 11
|
FXChoice-Pro Live
|1.52 × 25
|
TMGM.TradeMax-Live7
|1.65 × 693
|
Alpari-Pro.ECN
|1.65 × 26
