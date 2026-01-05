SeñalesSecciones
DIAMONDS
Hieu Tran Trung

DIAMONDS

Hieu Tran Trung
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 35 USD al mes
incremento desde 2026 0%
RoboForex-Prime
1:300
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
14
Transacciones Rentables:
10 (71.42%)
Transacciones Irrentables:
4 (28.57%)
Mejor transacción:
4.21 USD
Peor transacción:
-10.12 USD
Beneficio Bruto:
31.56 USD (2 822 pips)
Pérdidas Brutas:
-30.29 USD (4 090 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (21.41 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
21.41 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
96.46%
Carga máxima del depósito:
11.65%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
19
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
0.04
Transacciones Largas:
13 (92.86%)
Transacciones Cortas:
1 (7.14%)
Factor de Beneficio:
1.04
Beneficio Esperado:
0.09 USD
Beneficio medio:
3.16 USD
Pérdidas medias:
-7.57 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-30.29 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-30.29 USD (4)
Crecimiento al mes:
0.42%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
20.14 USD
Máxima:
30.29 USD (9.67%)
Reducción relativa:
De balance:
9.67% (30.29 USD)
De fondos:
9.51% (29.79 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPAUD 8
EURCAD 3
AUDNZD 2
EURUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPAUD -23
EURCAD 13
AUDNZD 8
EURUSD 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPAUD -3.0K
EURCAD 879
AUDNZD 472
EURUSD 331
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +4.21 USD
Peor transacción: -10 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +21.41 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -30.29 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Prime" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
LiteFinance-Demo
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
GerchikCo-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.25 × 4
Tickmill-Live04
0.44 × 333
ICMarketsSC-Live03
0.48 × 120
ICMarkets-Live04
0.50 × 4
TitanFX-01
0.55 × 77
RoboForex-Prime
0.72 × 1784
RoboForex-ECN-3
0.75 × 125
AMarkets-Real
0.96 × 27
ICMarkets-Live05
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live33
1.00 × 6
AxiTrader-US07-Live
1.08 × 121
Darwinex-Live
1.16 × 155
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
1.25 × 368
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.35 × 34
EGlobalTrade-Cent1
1.45 × 11
FXChoice-Pro Live
1.52 × 25
TMGM.TradeMax-Live7
1.65 × 693
Alpari-Pro.ECN
1.65 × 26
otros 32...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada



No hay comentarios
2026.01.07 01:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 00:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 21:35
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 02:17
Share of trading days is too low
2026.01.06 02:17
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 01:14
Share of trading days is too low
2026.01.06 01:14
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 16:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 16:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 16:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.05 16:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 16:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
