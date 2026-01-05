- Wachstum
Trades insgesamt:
9
Gewinntrades:
5 (55.55%)
Verlusttrades:
4 (44.44%)
Bester Trade:
4.19 USD
Schlechtester Trade:
-10.12 USD
Bruttoprofit:
16.12 USD (1 334 pips)
Bruttoverlust:
-30.29 USD (4 090 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (10.15 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
10.15 USD (3)
Sharpe Ratio:
-0.28
Trading-Aktivität:
95.45%
Max deposit load:
9.31%
Letzter Trade:
8 Stunden
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.47
Long-Positionen:
9 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
0.53
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.57 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.22 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.57 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-30.29 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-30.29 USD (4)
Wachstum pro Monat :
-4.68%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
20.14 USD
Maximaler:
30.29 USD (9.67%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.67% (30.29 USD)
Kapital:
9.51% (29.79 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|6
|AUDNZD
|2
|EURCAD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPAUD
|-27
|AUDNZD
|8
|EURCAD
|4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPAUD
|-3.5K
|AUDNZD
|472
|EURCAD
|292
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +4.19 USD
Schlechtester Trade: -10 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +10.15 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -30.29 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Prime" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
LiteFinance-Demo
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.67 × 3
|
RoboForex-ECN-3
|0.85 × 20
|
RoboForex-Prime
|1.00 × 42
|
ICMarkets-Live05
|1.00 × 2
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.35 × 34
|
LiteFinance-Classic.com
|2.90 × 21
|
TMGM.TradeMax-Demo
|3.00 × 1
|
FXCL-Main2
|3.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|3.41 × 56
|
RoboForex-ECN-2
|4.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-8
|6.50 × 2
|
OctaFX-Real9
|7.00 × 23
|
Coinexx-Live
|8.00 × 2
|
RoboForex-Pro-2
|8.00 × 5
|
GoMarkets-Real 1
|8.25 × 4
|
RoboForex-Pro-5
|8.59 × 17
|
CMCMarkets1-Europe
|10.00 × 2
|
Just2Trade-Real
|11.06 × 109
|
DooFintech-Live 5
|13.00 × 2
|
GoMarkets-Demo
|15.00 × 2
|
DooPrime-Live 3
|18.20 × 15
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
35 USD pro Monat
-5%
0
0
USD
USD
289
USD
USD
1
100%
9
55%
95%
0.53
-1.57
USD
USD
10%
1:300