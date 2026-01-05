- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
9
盈利交易:
5 (55.55%)
亏损交易:
4 (44.44%)
最好交易:
4.19 USD
最差交易:
-10.12 USD
毛利:
16.12 USD (1 334 pips)
毛利亏损:
-30.29 USD (4 090 pips)
最大连续赢利:
3 (10.15 USD)
最大连续盈利:
10.15 USD (3)
夏普比率:
-0.28
交易活动:
95.45%
最大入金加载:
9.31%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
9 小时
采收率:
-0.47
长期交易:
9 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
0.53
预期回报:
-1.57 USD
平均利润:
3.22 USD
平均损失:
-7.57 USD
最大连续失误:
4 (-30.29 USD)
最大连续亏损:
-30.29 USD (4)
每月增长:
-4.68%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
20.14 USD
最大值:
30.29 USD (9.67%)
相对跌幅:
结余:
9.67% (30.29 USD)
净值:
9.51% (29.79 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|6
|AUDNZD
|2
|EURCAD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPAUD
|-27
|AUDNZD
|8
|EURCAD
|4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPAUD
|-3.5K
|AUDNZD
|472
|EURCAD
|292
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4.19 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +10.15 USD
最大连续亏损: -30.29 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Prime 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
LiteFinance-Demo
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.67 × 3
|
RoboForex-ECN-3
|0.85 × 20
|
RoboForex-Prime
|1.00 × 42
|
ICMarkets-Live05
|1.00 × 2
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.35 × 34
|
LiteFinance-Classic.com
|2.90 × 21
|
TMGM.TradeMax-Demo
|3.00 × 1
|
FXCL-Main2
|3.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|3.41 × 56
|
RoboForex-ECN-2
|4.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-8
|6.50 × 2
|
OctaFX-Real9
|7.00 × 23
|
Coinexx-Live
|8.00 × 2
|
RoboForex-Pro-2
|8.00 × 5
|
GoMarkets-Real 1
|8.25 × 4
|
RoboForex-Pro-5
|8.59 × 17
|
CMCMarkets1-Europe
|10.00 × 2
|
Just2Trade-Real
|11.06 × 109
|
DooFintech-Live 5
|13.00 × 2
|
GoMarkets-Demo
|15.00 × 2
|
DooPrime-Live 3
|18.20 × 15
