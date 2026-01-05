信号部分
信号 / MetaTrader 4 / DIAMONDS
Hieu Tran Trung

DIAMONDS

Hieu Tran Trung
0条评论
1
0 / 0 USD
每月复制 35 USD per 
增长自 2026 -5%
RoboForex-Prime
1:300
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
9
盈利交易:
5 (55.55%)
亏损交易:
4 (44.44%)
最好交易:
4.19 USD
最差交易:
-10.12 USD
毛利:
16.12 USD (1 334 pips)
毛利亏损:
-30.29 USD (4 090 pips)
最大连续赢利:
3 (10.15 USD)
最大连续盈利:
10.15 USD (3)
夏普比率:
-0.28
交易活动:
95.45%
最大入金加载:
9.31%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
9 小时
采收率:
-0.47
长期交易:
9 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
0.53
预期回报:
-1.57 USD
平均利润:
3.22 USD
平均损失:
-7.57 USD
最大连续失误:
4 (-30.29 USD)
最大连续亏损:
-30.29 USD (4)
每月增长:
-4.68%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
20.14 USD
最大值:
30.29 USD (9.67%)
相对跌幅:
结余:
9.67% (30.29 USD)
净值:
9.51% (29.79 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPAUD 6
AUDNZD 2
EURCAD 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPAUD -27
AUDNZD 8
EURCAD 4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPAUD -3.5K
AUDNZD 472
EURCAD 292
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +4.19 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +10.15 USD
最大连续亏损: -30.29 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Prime 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

LiteFinance-Demo
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.33 × 3
ICMarkets-Live04
0.67 × 3
RoboForex-ECN-3
0.85 × 20
RoboForex-Prime
1.00 × 42
ICMarkets-Live05
1.00 × 2
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.35 × 34
LiteFinance-Classic.com
2.90 × 21
TMGM.TradeMax-Demo
3.00 × 1
FXCL-Main2
3.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
3.41 × 56
RoboForex-ECN-2
4.00 × 1
RoboForex-ProCent-8
6.50 × 2
OctaFX-Real9
7.00 × 23
Coinexx-Live
8.00 × 2
RoboForex-Pro-2
8.00 × 5
GoMarkets-Real 1
8.25 × 4
RoboForex-Pro-5
8.59 × 17
CMCMarkets1-Europe
10.00 × 2
Just2Trade-Real
11.06 × 109
DooFintech-Live 5
13.00 × 2
GoMarkets-Demo
15.00 × 2
DooPrime-Live 3
18.20 × 15
查看详细统计，请 登录 或者 注册



没有评论
2026.01.07 01:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 00:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 21:35
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 02:17
Share of trading days is too low
2026.01.06 02:17
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 01:14
Share of trading days is too low
2026.01.06 01:14
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 16:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 16:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 16:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.05 16:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 16:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
DIAMONDS
每月35 USD
-5%
0
0
USD
289
USD
1
100%
9
55%
95%
0.53
-1.57
USD
10%
1:300
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载