- 자본
- 축소
트레이드:
12
이익 거래:
8 (66.66%)
손실 거래:
4 (33.33%)
최고의 거래:
4.19 USD
최악의 거래:
-10.12 USD
총 수익:
24.05 USD (2 196 pips)
총 손실:
-30.29 USD (4 090 pips)
연속 최대 이익:
5 (13.90 USD)
샤프 비율:
-0.09
거래 활동:
96.46%
최대 입금량:
9.48%
최근 거래:
2 분 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
-0.21
롱(주식매수):
12 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
0.79
기대수익:
-0.52 USD
평균 이익:
3.01 USD
평균 손실:
-7.57 USD
연속 최대 손실:
4 (-30.29 USD)
월별 성장률:
-2.06%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
20.14 USD
최대한의:
30.29 USD (9.67%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.67% (30.29 USD)
자본금별:
9.51% (29.79 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|8
|EURCAD
|2
|AUDNZD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPAUD
|-23
|EURCAD
|8
|AUDNZD
|8
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPAUD
|-3.0K
|EURCAD
|584
|AUDNZD
|472
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +4.19 USD
최악의 거래: -10 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +13.90 USD
연속 최대 손실: -30.29 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Prime"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
LiteFinance-Demo
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.67 × 3
|
RoboForex-ECN-3
|0.85 × 20
|
RoboForex-Prime
|1.00 × 42
|
ICMarkets-Live05
|1.00 × 2
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.35 × 34
|
LiteFinance-Classic.com
|2.90 × 21
|
TMGM.TradeMax-Demo
|3.00 × 1
|
FXCL-Main2
|3.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|3.41 × 56
|
RoboForex-ECN-2
|4.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-8
|6.50 × 2
|
OctaFX-Real9
|7.00 × 23
|
Coinexx-Live
|8.00 × 2
|
RoboForex-Pro-2
|8.00 × 5
|
GoMarkets-Real 1
|8.25 × 4
|
RoboForex-Pro-5
|8.59 × 17
|
CMCMarkets1-Europe
|10.00 × 2
|
Just2Trade-Real
|11.06 × 109
|
DooFintech-Live 5
|13.00 × 2
|
GoMarkets-Demo
|15.00 × 2
|
DooPrime-Live 3
|18.20 × 15
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 35 USD
-2%
0
0
USD
USD
297
USD
USD
1
100%
12
66%
96%
0.79
-0.52
USD
USD
10%
1:300