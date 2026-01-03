- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
538
利益トレード:
194 (36.05%)
損失トレード:
344 (63.94%)
ベストトレード:
496.12 USD
最悪のトレード:
-309.45 USD
総利益:
35 206.85 USD (520 941 pips)
総損失:
-37 067.74 USD (487 658 pips)
最大連続の勝ち:
8 (2 275.25 USD)
最大連続利益:
2 275.25 USD (8)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.78%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.26
長いトレード:
327 (60.78%)
短いトレード:
211 (39.22%)
プロフィットファクター:
0.95
期待されたペイオフ:
-3.46 USD
平均利益:
181.48 USD
平均損失:
-107.76 USD
最大連続の負け:
22 (-1 517.62 USD)
最大連続損失:
-1 860.38 USD (9)
月間成長:
-10.84%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
6 954.91 USD
最大の:
7 086.89 USD (626.06%)
比較ドローダウン:
残高による:
48.77% (7 086.89 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|433
|GBPJPY
|28
|EURJPY
|20
|USDJPY
|18
|NQ100.R
|8
|CHFJPY
|6
|USDCAD
|4
|GBPUSD
|4
|AUDJPY
|4
|USDCHF
|3
|CADJPY
|3
|NZDJPY
|3
|EURUSD
|2
|EURNZD
|1
|AUDUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-1.8K
|GBPJPY
|-193
|EURJPY
|175
|USDJPY
|-76
|NQ100.R
|107
|CHFJPY
|-35
|USDCAD
|35
|GBPUSD
|-416
|AUDJPY
|13
|USDCHF
|190
|CADJPY
|-246
|NZDJPY
|257
|EURUSD
|186
|EURNZD
|10
|AUDUSD
|-33
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|25K
|GBPJPY
|-2K
|EURJPY
|1.2K
|USDJPY
|-3.4K
|NQ100.R
|12K
|CHFJPY
|161
|USDCAD
|545
|GBPUSD
|-4K
|AUDJPY
|-138
|USDCHF
|1.7K
|CADJPY
|-2.7K
|NZDJPY
|3K
|EURUSD
|2K
|EURNZD
|927
|AUDUSD
|-300
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +496.12 USD
最悪のトレード: -309 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +2 275.25 USD
最大連続損失: -1 517.62 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
