Sofyan Andri Yono

I SIGNAL TF 3

Sofyan Andri Yono
レビュー0件
60週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2024 -21%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
538
利益トレード:
194 (36.05%)
損失トレード:
344 (63.94%)
ベストトレード:
496.12 USD
最悪のトレード:
-309.45 USD
総利益:
35 206.85 USD (520 941 pips)
総損失:
-37 067.74 USD (487 658 pips)
最大連続の勝ち:
8 (2 275.25 USD)
最大連続利益:
2 275.25 USD (8)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.78%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.26
長いトレード:
327 (60.78%)
短いトレード:
211 (39.22%)
プロフィットファクター:
0.95
期待されたペイオフ:
-3.46 USD
平均利益:
181.48 USD
平均損失:
-107.76 USD
最大連続の負け:
22 (-1 517.62 USD)
最大連続損失:
-1 860.38 USD (9)
月間成長:
-10.84%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
6 954.91 USD
最大の:
7 086.89 USD (626.06%)
比較ドローダウン:
残高による:
48.77% (7 086.89 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 433
GBPJPY 28
EURJPY 20
USDJPY 18
NQ100.R 8
CHFJPY 6
USDCAD 4
GBPUSD 4
AUDJPY 4
USDCHF 3
CADJPY 3
NZDJPY 3
EURUSD 2
EURNZD 1
AUDUSD 1
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -1.8K
GBPJPY -193
EURJPY 175
USDJPY -76
NQ100.R 107
CHFJPY -35
USDCAD 35
GBPUSD -416
AUDJPY 13
USDCHF 190
CADJPY -246
NZDJPY 257
EURUSD 186
EURNZD 10
AUDUSD -33
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 25K
GBPJPY -2K
EURJPY 1.2K
USDJPY -3.4K
NQ100.R 12K
CHFJPY 161
USDCAD 545
GBPUSD -4K
AUDJPY -138
USDCHF 1.7K
CADJPY -2.7K
NZDJPY 3K
EURUSD 2K
EURNZD 927
AUDUSD -300
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +496.12 USD
最悪のトレード: -309 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +2 275.25 USD
最大連続損失: -1 517.62 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
322 より多く...
