Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live12 0.00 × 1 BlackBullMarkets-Live 0.00 × 1 FXNet-Real 0.00 × 1 3TGFX-Main 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live08 0.00 × 1 Deltastock-Live 0.00 × 1 Larson-Demo 0.00 × 1 EGlobalTrade-Cent7 0.00 × 2 Hadwins-Global Trader 0.00 × 2 GhanaFX-Main 0.00 × 1 TradeNation-LiveBravo 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live25 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live27 0.00 × 4 MetasGroup-Live 0.00 × 2 Exness-Real16 0.00 × 2 RoboForex-Prime 0.00 × 3 Exness-Real29 0.00 × 3 Exness-Real33 0.00 × 2 AdmiralMarkets-Live 0.00 × 1 Pepperstone-Demo01 0.00 × 2 PreciseFX-Live 0.00 × 1 ICMarkets-Live03 0.00 × 2 AM-UK-Live 0.00 × 2 CollectiveFX-LIVE1 0.00 × 1 QTrade-Classic Server 0.00 × 1 322 plus...