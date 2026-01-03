- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
538
Gewinntrades:
194 (36.05%)
Verlusttrades:
344 (63.94%)
Bester Trade:
496.12 USD
Schlechtester Trade:
-309.45 USD
Bruttoprofit:
35 206.85 USD (520 941 pips)
Bruttoverlust:
-37 067.74 USD (487 658 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (2 275.25 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 275.25 USD (8)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.78%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
-0.26
Long-Positionen:
327 (60.78%)
Short-Positionen:
211 (39.22%)
Profit-Faktor:
0.95
Mathematische Gewinnerwartung:
-3.46 USD
Durchschnittlicher Profit:
181.48 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-107.76 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
22 (-1 517.62 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 860.38 USD (9)
Wachstum pro Monat :
-10.84%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
6 954.91 USD
Maximaler:
7 086.89 USD (626.06%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
48.77% (7 086.89 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|433
|GBPJPY
|28
|EURJPY
|20
|USDJPY
|18
|NQ100.R
|8
|CHFJPY
|6
|USDCAD
|4
|GBPUSD
|4
|AUDJPY
|4
|USDCHF
|3
|CADJPY
|3
|NZDJPY
|3
|EURUSD
|2
|EURNZD
|1
|AUDUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-1.8K
|GBPJPY
|-193
|EURJPY
|175
|USDJPY
|-76
|NQ100.R
|107
|CHFJPY
|-35
|USDCAD
|35
|GBPUSD
|-416
|AUDJPY
|13
|USDCHF
|190
|CADJPY
|-246
|NZDJPY
|257
|EURUSD
|186
|EURNZD
|10
|AUDUSD
|-33
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|25K
|GBPJPY
|-2K
|EURJPY
|1.2K
|USDJPY
|-3.4K
|NQ100.R
|12K
|CHFJPY
|161
|USDCAD
|545
|GBPUSD
|-4K
|AUDJPY
|-138
|USDCHF
|1.7K
|CADJPY
|-2.7K
|NZDJPY
|3K
|EURUSD
|2K
|EURNZD
|927
|AUDUSD
|-300
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +496.12 USD
Schlechtester Trade: -309 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 275.25 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 517.62 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
noch 322 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
DON'T COPY
Keine Bewertungen