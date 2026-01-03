SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / I SIGNAL TF 3
Sofyan Andri Yono

I SIGNAL TF 3

Sofyan Andri Yono
0 Bewertungen
60 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2024 -21%
MaxrichGroup-Real
1:50
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
538
Gewinntrades:
194 (36.05%)
Verlusttrades:
344 (63.94%)
Bester Trade:
496.12 USD
Schlechtester Trade:
-309.45 USD
Bruttoprofit:
35 206.85 USD (520 941 pips)
Bruttoverlust:
-37 067.74 USD (487 658 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (2 275.25 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 275.25 USD (8)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.78%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
-0.26
Long-Positionen:
327 (60.78%)
Short-Positionen:
211 (39.22%)
Profit-Faktor:
0.95
Mathematische Gewinnerwartung:
-3.46 USD
Durchschnittlicher Profit:
181.48 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-107.76 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
22 (-1 517.62 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 860.38 USD (9)
Wachstum pro Monat :
-10.84%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
6 954.91 USD
Maximaler:
7 086.89 USD (626.06%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
48.77% (7 086.89 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 433
GBPJPY 28
EURJPY 20
USDJPY 18
NQ100.R 8
CHFJPY 6
USDCAD 4
GBPUSD 4
AUDJPY 4
USDCHF 3
CADJPY 3
NZDJPY 3
EURUSD 2
EURNZD 1
AUDUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -1.8K
GBPJPY -193
EURJPY 175
USDJPY -76
NQ100.R 107
CHFJPY -35
USDCAD 35
GBPUSD -416
AUDJPY 13
USDCHF 190
CADJPY -246
NZDJPY 257
EURUSD 186
EURNZD 10
AUDUSD -33
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 25K
GBPJPY -2K
EURJPY 1.2K
USDJPY -3.4K
NQ100.R 12K
CHFJPY 161
USDCAD 545
GBPUSD -4K
AUDJPY -138
USDCHF 1.7K
CADJPY -2.7K
NZDJPY 3K
EURUSD 2K
EURNZD 927
AUDUSD -300
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +496.12 USD
Schlechtester Trade: -309 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 275.25 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 517.62 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
noch 322 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
DON'T COPY
Keine Bewertungen
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen