Sofyan Andri Yono

I SIGNAL TF 3

Sofyan Andri Yono
0 comentarios
60 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 -21%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
538
Transacciones Rentables:
194 (36.05%)
Transacciones Irrentables:
344 (63.94%)
Mejor transacción:
496.12 USD
Peor transacción:
-309.45 USD
Beneficio Bruto:
35 206.85 USD (520 941 pips)
Pérdidas Brutas:
-37 067.74 USD (487 658 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (2 275.25 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 275.25 USD (8)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.78%
Último trade:
23 horas
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
-0.26
Transacciones Largas:
327 (60.78%)
Transacciones Cortas:
211 (39.22%)
Factor de Beneficio:
0.95
Beneficio Esperado:
-3.46 USD
Beneficio medio:
181.48 USD
Pérdidas medias:
-107.76 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
22 (-1 517.62 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 860.38 USD (9)
Crecimiento al mes:
-10.84%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
6 954.91 USD
Máxima:
7 086.89 USD (626.06%)
Reducción relativa:
De balance:
48.77% (7 086.89 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 433
GBPJPY 28
EURJPY 20
USDJPY 18
NQ100.R 8
CHFJPY 6
USDCAD 4
GBPUSD 4
AUDJPY 4
USDCHF 3
CADJPY 3
NZDJPY 3
EURUSD 2
EURNZD 1
AUDUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -1.8K
GBPJPY -193
EURJPY 175
USDJPY -76
NQ100.R 107
CHFJPY -35
USDCAD 35
GBPUSD -416
AUDJPY 13
USDCHF 190
CADJPY -246
NZDJPY 257
EURUSD 186
EURNZD 10
AUDUSD -33
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 25K
GBPJPY -2K
EURJPY 1.2K
USDJPY -3.4K
NQ100.R 12K
CHFJPY 161
USDCAD 545
GBPUSD -4K
AUDJPY -138
USDCHF 1.7K
CADJPY -2.7K
NZDJPY 3K
EURUSD 2K
EURNZD 927
AUDUSD -300
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +496.12 USD
Peor transacción: -309 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +2 275.25 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 517.62 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
otros 322...
