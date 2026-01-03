- Incremento
- Reducción
Total de Trades:
538
Transacciones Rentables:
194 (36.05%)
Transacciones Irrentables:
344 (63.94%)
Mejor transacción:
496.12 USD
Peor transacción:
-309.45 USD
Beneficio Bruto:
35 206.85 USD (520 941 pips)
Pérdidas Brutas:
-37 067.74 USD (487 658 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (2 275.25 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 275.25 USD (8)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.78%
Último trade:
23 horas
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
-0.26
Transacciones Largas:
327 (60.78%)
Transacciones Cortas:
211 (39.22%)
Factor de Beneficio:
0.95
Beneficio Esperado:
-3.46 USD
Beneficio medio:
181.48 USD
Pérdidas medias:
-107.76 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
22 (-1 517.62 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 860.38 USD (9)
Crecimiento al mes:
-10.84%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
6 954.91 USD
Máxima:
7 086.89 USD (626.06%)
Reducción relativa:
De balance:
48.77% (7 086.89 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|433
|GBPJPY
|28
|EURJPY
|20
|USDJPY
|18
|NQ100.R
|8
|CHFJPY
|6
|USDCAD
|4
|GBPUSD
|4
|AUDJPY
|4
|USDCHF
|3
|CADJPY
|3
|NZDJPY
|3
|EURUSD
|2
|EURNZD
|1
|AUDUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-1.8K
|GBPJPY
|-193
|EURJPY
|175
|USDJPY
|-76
|NQ100.R
|107
|CHFJPY
|-35
|USDCAD
|35
|GBPUSD
|-416
|AUDJPY
|13
|USDCHF
|190
|CADJPY
|-246
|NZDJPY
|257
|EURUSD
|186
|EURNZD
|10
|AUDUSD
|-33
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|25K
|GBPJPY
|-2K
|EURJPY
|1.2K
|USDJPY
|-3.4K
|NQ100.R
|12K
|CHFJPY
|161
|USDCAD
|545
|GBPUSD
|-4K
|AUDJPY
|-138
|USDCHF
|1.7K
|CADJPY
|-2.7K
|NZDJPY
|3K
|EURUSD
|2K
|EURNZD
|927
|AUDUSD
|-300
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
