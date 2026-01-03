SignalsSections
Signals / MetaTrader 4 / I SIGNAL TF 3
Sofyan Andri Yono

I SIGNAL TF 3

Sofyan Andri Yono
0 reviews
60 weeks
0 / 0 USD
growth since 2024 -21%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
538
Profit Trades:
194 (36.05%)
Loss Trades:
344 (63.94%)
Best trade:
496.12 USD
Worst trade:
-309.45 USD
Gross Profit:
35 206.85 USD (520 941 pips)
Gross Loss:
-37 067.74 USD (487 658 pips)
Maximum consecutive wins:
8 (2 275.25 USD)
Maximal consecutive profit:
2 275.25 USD (8)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading activity:
n/a
Max deposit load:
0.78%
Latest trade:
1 day ago
Trades per week:
11
Avg holding time:
1 day
Recovery Factor:
-0.26
Long Trades:
327 (60.78%)
Short Trades:
211 (39.22%)
Profit Factor:
0.95
Expected Payoff:
-3.46 USD
Average Profit:
181.48 USD
Average Loss:
-107.76 USD
Maximum consecutive losses:
22 (-1 517.62 USD)
Maximal consecutive loss:
-1 860.38 USD (9)
Monthly growth:
-10.84%
Annual Forecast:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
6 954.91 USD
Maximal:
7 086.89 USD (626.06%)
Relative drawdown:
By Balance:
48.77% (7 086.89 USD)
By Equity:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD 433
GBPJPY 28
EURJPY 20
USDJPY 18
NQ100.R 8
CHFJPY 6
USDCAD 4
GBPUSD 4
AUDJPY 4
USDCHF 3
CADJPY 3
NZDJPY 3
EURUSD 2
EURNZD 1
AUDUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -1.8K
GBPJPY -193
EURJPY 175
USDJPY -76
NQ100.R 107
CHFJPY -35
USDCAD 35
GBPUSD -416
AUDJPY 13
USDCHF 190
CADJPY -246
NZDJPY 257
EURUSD 186
EURNZD 10
AUDUSD -33
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 25K
GBPJPY -2K
EURJPY 1.2K
USDJPY -3.4K
NQ100.R 12K
CHFJPY 161
USDCAD 545
GBPUSD -4K
AUDJPY -138
USDCHF 1.7K
CADJPY -2.7K
NZDJPY 3K
EURUSD 2K
EURNZD 927
AUDUSD -300
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +496.12 USD
Worst trade: -309 USD
Maximum consecutive wins: 8
Maximum consecutive losses: 9
Maximal consecutive profit: +2 275.25 USD
Maximal consecutive loss: -1 517.62 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "MaxrichGroup-Real" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
322 more...
DON'T COPY
No reviews
