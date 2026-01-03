- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
538
Profit Trades:
194 (36.05%)
Loss Trades:
344 (63.94%)
Best trade:
496.12 USD
Worst trade:
-309.45 USD
Gross Profit:
35 206.85 USD (520 941 pips)
Gross Loss:
-37 067.74 USD (487 658 pips)
Maximum consecutive wins:
8 (2 275.25 USD)
Maximal consecutive profit:
2 275.25 USD (8)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading activity:
n/a
Max deposit load:
0.78%
Latest trade:
1 day ago
Trades per week:
11
Avg holding time:
1 day
Recovery Factor:
-0.26
Long Trades:
327 (60.78%)
Short Trades:
211 (39.22%)
Profit Factor:
0.95
Expected Payoff:
-3.46 USD
Average Profit:
181.48 USD
Average Loss:
-107.76 USD
Maximum consecutive losses:
22 (-1 517.62 USD)
Maximal consecutive loss:
-1 860.38 USD (9)
Monthly growth:
-10.84%
Annual Forecast:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
6 954.91 USD
Maximal:
7 086.89 USD (626.06%)
Relative drawdown:
By Balance:
48.77% (7 086.89 USD)
By Equity:
0.00% (0.00 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|433
|GBPJPY
|28
|EURJPY
|20
|USDJPY
|18
|NQ100.R
|8
|CHFJPY
|6
|USDCAD
|4
|GBPUSD
|4
|AUDJPY
|4
|USDCHF
|3
|CADJPY
|3
|NZDJPY
|3
|EURUSD
|2
|EURNZD
|1
|AUDUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-1.8K
|GBPJPY
|-193
|EURJPY
|175
|USDJPY
|-76
|NQ100.R
|107
|CHFJPY
|-35
|USDCAD
|35
|GBPUSD
|-416
|AUDJPY
|13
|USDCHF
|190
|CADJPY
|-246
|NZDJPY
|257
|EURUSD
|186
|EURNZD
|10
|AUDUSD
|-33
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|25K
|GBPJPY
|-2K
|EURJPY
|1.2K
|USDJPY
|-3.4K
|NQ100.R
|12K
|CHFJPY
|161
|USDCAD
|545
|GBPUSD
|-4K
|AUDJPY
|-138
|USDCHF
|1.7K
|CADJPY
|-2.7K
|NZDJPY
|3K
|EURUSD
|2K
|EURNZD
|927
|AUDUSD
|-300
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +496.12 USD
Worst trade: -309 USD
Maximum consecutive wins: 8
Maximum consecutive losses: 9
Maximal consecutive profit: +2 275.25 USD
Maximal consecutive loss: -1 517.62 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "MaxrichGroup-Real" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
DON'T COPY
No reviews