Sofyan Andri Yono

I SIGNAL TF 3

Sofyan Andri Yono
0 recensioni
60 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 -21%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
538
Profit Trade:
194 (36.05%)
Loss Trade:
344 (63.94%)
Best Trade:
496.12 USD
Worst Trade:
-309.45 USD
Profitto lordo:
35 206.85 USD (520 941 pips)
Perdita lorda:
-37 067.74 USD (487 658 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (2 275.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 275.25 USD (8)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.78%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.26
Long Trade:
327 (60.78%)
Short Trade:
211 (39.22%)
Fattore di profitto:
0.95
Profitto previsto:
-3.46 USD
Profitto medio:
181.48 USD
Perdita media:
-107.76 USD
Massime perdite consecutive:
22 (-1 517.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 860.38 USD (9)
Crescita mensile:
-10.84%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6 954.91 USD
Massimale:
7 086.89 USD (626.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
48.77% (7 086.89 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 433
GBPJPY 28
EURJPY 20
USDJPY 18
NQ100.R 8
CHFJPY 6
USDCAD 4
GBPUSD 4
AUDJPY 4
USDCHF 3
CADJPY 3
NZDJPY 3
EURUSD 2
EURNZD 1
AUDUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -1.8K
GBPJPY -193
EURJPY 175
USDJPY -76
NQ100.R 107
CHFJPY -35
USDCAD 35
GBPUSD -416
AUDJPY 13
USDCHF 190
CADJPY -246
NZDJPY 257
EURUSD 186
EURNZD 10
AUDUSD -33
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 25K
GBPJPY -2K
EURJPY 1.2K
USDJPY -3.4K
NQ100.R 12K
CHFJPY 161
USDCAD 545
GBPUSD -4K
AUDJPY -138
USDCHF 1.7K
CADJPY -2.7K
NZDJPY 3K
EURUSD 2K
EURNZD 927
AUDUSD -300
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +496.12 USD
Worst Trade: -309 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +2 275.25 USD
Massima perdita consecutiva: -1 517.62 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
322 più
