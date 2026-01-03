- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
538
Profit Trade:
194 (36.05%)
Loss Trade:
344 (63.94%)
Best Trade:
496.12 USD
Worst Trade:
-309.45 USD
Profitto lordo:
35 206.85 USD (520 941 pips)
Perdita lorda:
-37 067.74 USD (487 658 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (2 275.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 275.25 USD (8)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.78%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.26
Long Trade:
327 (60.78%)
Short Trade:
211 (39.22%)
Fattore di profitto:
0.95
Profitto previsto:
-3.46 USD
Profitto medio:
181.48 USD
Perdita media:
-107.76 USD
Massime perdite consecutive:
22 (-1 517.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 860.38 USD (9)
Crescita mensile:
-10.84%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6 954.91 USD
Massimale:
7 086.89 USD (626.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
48.77% (7 086.89 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|433
|GBPJPY
|28
|EURJPY
|20
|USDJPY
|18
|NQ100.R
|8
|CHFJPY
|6
|USDCAD
|4
|GBPUSD
|4
|AUDJPY
|4
|USDCHF
|3
|CADJPY
|3
|NZDJPY
|3
|EURUSD
|2
|EURNZD
|1
|AUDUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-1.8K
|GBPJPY
|-193
|EURJPY
|175
|USDJPY
|-76
|NQ100.R
|107
|CHFJPY
|-35
|USDCAD
|35
|GBPUSD
|-416
|AUDJPY
|13
|USDCHF
|190
|CADJPY
|-246
|NZDJPY
|257
|EURUSD
|186
|EURNZD
|10
|AUDUSD
|-33
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|25K
|GBPJPY
|-2K
|EURJPY
|1.2K
|USDJPY
|-3.4K
|NQ100.R
|12K
|CHFJPY
|161
|USDCAD
|545
|GBPUSD
|-4K
|AUDJPY
|-138
|USDCHF
|1.7K
|CADJPY
|-2.7K
|NZDJPY
|3K
|EURUSD
|2K
|EURNZD
|927
|AUDUSD
|-300
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +496.12 USD
Worst Trade: -309 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +2 275.25 USD
Massima perdita consecutiva: -1 517.62 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
