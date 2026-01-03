- 자본
- 축소
트레이드:
548
이익 거래:
201 (36.67%)
손실 거래:
347 (63.32%)
최고의 거래:
496.12 USD
최악의 거래:
-309.45 USD
총 수익:
36 784.77 USD (544 638 pips)
총 손실:
-37 300.35 USD (489 885 pips)
연속 최대 이익:
8 (2 275.25 USD)
연속 최대 이익:
2 275.25 USD (8)
샤프 비율:
-0.02
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
5.42%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
22
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
-0.07
롱(주식매수):
336 (61.31%)
숏(주식차입매도):
212 (38.69%)
수익 요인:
0.99
기대수익:
-0.94 USD
평균 이익:
183.01 USD
평균 손실:
-107.49 USD
연속 최대 손실:
22 (-1 517.62 USD)
연속 최대 손실:
-1 860.38 USD (9)
월별 성장률:
10.99%
연간 예측:
133.29%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
6 954.91 USD
최대한의:
7 086.89 USD (626.06%)
상대적 삭감:
잔고별:
48.77% (7 086.89 USD)
자본금별:
0.91% (85.05 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|442
|GBPJPY
|28
|EURJPY
|20
|USDJPY
|18
|NQ100.R
|8
|CHFJPY
|6
|USDCAD
|4
|GBPUSD
|4
|AUDJPY
|4
|USDCHF
|3
|CADJPY
|3
|NZDJPY
|3
|EURUSD
|2
|AUDUSD
|2
|EURNZD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-453
|GBPJPY
|-193
|EURJPY
|175
|USDJPY
|-76
|NQ100.R
|107
|CHFJPY
|-35
|USDCAD
|35
|GBPUSD
|-416
|AUDJPY
|13
|USDCHF
|190
|CADJPY
|-246
|NZDJPY
|257
|EURUSD
|186
|AUDUSD
|-69
|EURNZD
|10
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|47K
|GBPJPY
|-2K
|EURJPY
|1.2K
|USDJPY
|-3.4K
|NQ100.R
|12K
|CHFJPY
|161
|USDCAD
|545
|GBPUSD
|-4K
|AUDJPY
|-138
|USDCHF
|1.7K
|CADJPY
|-2.7K
|NZDJPY
|3K
|EURUSD
|2K
|AUDUSD
|-600
|EURNZD
|927
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +496.12 USD
최악의 거래: -309 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +2 275.25 USD
연속 최대 손실: -1 517.62 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
DON'T COPY
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-5%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
60
0%
548
36%
100%
0.98
-0.94
USD
USD
49%
1:50