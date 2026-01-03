시그널섹션
I SIGNAL TF 3
Sofyan Andri Yono

I SIGNAL TF 3

Sofyan Andri Yono
0 리뷰
60
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 -5%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
548
이익 거래:
201 (36.67%)
손실 거래:
347 (63.32%)
최고의 거래:
496.12 USD
최악의 거래:
-309.45 USD
총 수익:
36 784.77 USD (544 638 pips)
총 손실:
-37 300.35 USD (489 885 pips)
연속 최대 이익:
8 (2 275.25 USD)
연속 최대 이익:
2 275.25 USD (8)
샤프 비율:
-0.02
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
5.42%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
22
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
-0.07
롱(주식매수):
336 (61.31%)
숏(주식차입매도):
212 (38.69%)
수익 요인:
0.99
기대수익:
-0.94 USD
평균 이익:
183.01 USD
평균 손실:
-107.49 USD
연속 최대 손실:
22 (-1 517.62 USD)
연속 최대 손실:
-1 860.38 USD (9)
월별 성장률:
10.99%
연간 예측:
133.29%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
6 954.91 USD
최대한의:
7 086.89 USD (626.06%)
상대적 삭감:
잔고별:
48.77% (7 086.89 USD)
자본금별:
0.91% (85.05 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 442
GBPJPY 28
EURJPY 20
USDJPY 18
NQ100.R 8
CHFJPY 6
USDCAD 4
GBPUSD 4
AUDJPY 4
USDCHF 3
CADJPY 3
NZDJPY 3
EURUSD 2
AUDUSD 2
EURNZD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD -453
GBPJPY -193
EURJPY 175
USDJPY -76
NQ100.R 107
CHFJPY -35
USDCAD 35
GBPUSD -416
AUDJPY 13
USDCHF 190
CADJPY -246
NZDJPY 257
EURUSD 186
AUDUSD -69
EURNZD 10
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 47K
GBPJPY -2K
EURJPY 1.2K
USDJPY -3.4K
NQ100.R 12K
CHFJPY 161
USDCAD 545
GBPUSD -4K
AUDJPY -138
USDCHF 1.7K
CADJPY -2.7K
NZDJPY 3K
EURUSD 2K
AUDUSD -600
EURNZD 927
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +496.12 USD
최악의 거래: -309 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +2 275.25 USD
연속 최대 손실: -1 517.62 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
323 더...
DON'T COPY
리뷰 없음
