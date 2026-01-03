- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
538
Negociações com lucro:
194 (36.05%)
Negociações com perda:
344 (63.94%)
Melhor negociação:
496.12 USD
Pior negociação:
-309.45 USD
Lucro bruto:
35 206.85 USD (520 941 pips)
Perda bruta:
-37 067.74 USD (487 658 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (2 275.25 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 275.25 USD (8)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.78%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.26
Negociações longas:
327 (60.78%)
Negociações curtas:
211 (39.22%)
Fator de lucro:
0.95
Valor esperado:
-3.46 USD
Lucro médio:
181.48 USD
Perda média:
-107.76 USD
Máximo de perdas consecutivas:
22 (-1 517.62 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 860.38 USD (9)
Crescimento mensal:
-10.84%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6 954.91 USD
Máximo:
7 086.89 USD (626.06%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
48.77% (7 086.89 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|433
|GBPJPY
|28
|EURJPY
|20
|USDJPY
|18
|NQ100.R
|8
|CHFJPY
|6
|USDCAD
|4
|GBPUSD
|4
|AUDJPY
|4
|USDCHF
|3
|CADJPY
|3
|NZDJPY
|3
|EURUSD
|2
|EURNZD
|1
|AUDUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-1.8K
|GBPJPY
|-193
|EURJPY
|175
|USDJPY
|-76
|NQ100.R
|107
|CHFJPY
|-35
|USDCAD
|35
|GBPUSD
|-416
|AUDJPY
|13
|USDCHF
|190
|CADJPY
|-246
|NZDJPY
|257
|EURUSD
|186
|EURNZD
|10
|AUDUSD
|-33
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|25K
|GBPJPY
|-2K
|EURJPY
|1.2K
|USDJPY
|-3.4K
|NQ100.R
|12K
|CHFJPY
|161
|USDCAD
|545
|GBPUSD
|-4K
|AUDJPY
|-138
|USDCHF
|1.7K
|CADJPY
|-2.7K
|NZDJPY
|3K
|EURUSD
|2K
|EURNZD
|927
|AUDUSD
|-300
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +496.12 USD
Pior negociação: -309 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +2 275.25 USD
Máxima perda consecutiva: -1 517.62 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
322 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
DON'T COPY
Sem comentários