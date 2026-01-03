SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / I SIGNAL TF 3
Sofyan Andri Yono

I SIGNAL TF 3

Sofyan Andri Yono
0 comentários
60 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 -21%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
538
Negociações com lucro:
194 (36.05%)
Negociações com perda:
344 (63.94%)
Melhor negociação:
496.12 USD
Pior negociação:
-309.45 USD
Lucro bruto:
35 206.85 USD (520 941 pips)
Perda bruta:
-37 067.74 USD (487 658 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (2 275.25 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 275.25 USD (8)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.78%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.26
Negociações longas:
327 (60.78%)
Negociações curtas:
211 (39.22%)
Fator de lucro:
0.95
Valor esperado:
-3.46 USD
Lucro médio:
181.48 USD
Perda média:
-107.76 USD
Máximo de perdas consecutivas:
22 (-1 517.62 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 860.38 USD (9)
Crescimento mensal:
-10.84%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6 954.91 USD
Máximo:
7 086.89 USD (626.06%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
48.77% (7 086.89 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 433
GBPJPY 28
EURJPY 20
USDJPY 18
NQ100.R 8
CHFJPY 6
USDCAD 4
GBPUSD 4
AUDJPY 4
USDCHF 3
CADJPY 3
NZDJPY 3
EURUSD 2
EURNZD 1
AUDUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -1.8K
GBPJPY -193
EURJPY 175
USDJPY -76
NQ100.R 107
CHFJPY -35
USDCAD 35
GBPUSD -416
AUDJPY 13
USDCHF 190
CADJPY -246
NZDJPY 257
EURUSD 186
EURNZD 10
AUDUSD -33
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 25K
GBPJPY -2K
EURJPY 1.2K
USDJPY -3.4K
NQ100.R 12K
CHFJPY 161
USDCAD 545
GBPUSD -4K
AUDJPY -138
USDCHF 1.7K
CADJPY -2.7K
NZDJPY 3K
EURUSD 2K
EURNZD 927
AUDUSD -300
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +496.12 USD
Pior negociação: -309 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +2 275.25 USD
Máxima perda consecutiva: -1 517.62 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
322 mais ...
