信号部分
信号 / MetaTrader 4 / I SIGNAL TF 3
Sofyan Andri Yono

I SIGNAL TF 3

Sofyan Andri Yono
0条评论
60
0 / 0 USD
增长自 2024 -21%
MaxrichGroup-Real
1:50
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
538
盈利交易:
194 (36.05%)
亏损交易:
344 (63.94%)
最好交易:
496.12 USD
最差交易:
-309.45 USD
毛利:
35 206.85 USD (520 941 pips)
毛利亏损:
-37 067.74 USD (487 658 pips)
最大连续赢利:
8 (2 275.25 USD)
最大连续盈利:
2 275.25 USD (8)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.78%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.26
长期交易:
327 (60.78%)
短期交易:
211 (39.22%)
利润因子:
0.95
预期回报:
-3.46 USD
平均利润:
181.48 USD
平均损失:
-107.76 USD
最大连续失误:
22 (-1 517.62 USD)
最大连续亏损:
-1 860.38 USD (9)
每月增长:
-10.84%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
6 954.91 USD
最大值:
7 086.89 USD (626.06%)
相对跌幅:
结余:
48.77% (7 086.89 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 433
GBPJPY 28
EURJPY 20
USDJPY 18
NQ100.R 8
CHFJPY 6
USDCAD 4
GBPUSD 4
AUDJPY 4
USDCHF 3
CADJPY 3
NZDJPY 3
EURUSD 2
EURNZD 1
AUDUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -1.8K
GBPJPY -193
EURJPY 175
USDJPY -76
NQ100.R 107
CHFJPY -35
USDCAD 35
GBPUSD -416
AUDJPY 13
USDCHF 190
CADJPY -246
NZDJPY 257
EURUSD 186
EURNZD 10
AUDUSD -33
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 25K
GBPJPY -2K
EURJPY 1.2K
USDJPY -3.4K
NQ100.R 12K
CHFJPY 161
USDCAD 545
GBPUSD -4K
AUDJPY -138
USDCHF 1.7K
CADJPY -2.7K
NZDJPY 3K
EURUSD 2K
EURNZD 927
AUDUSD -300
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +496.12 USD
最差交易: -309 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +2 275.25 USD
最大连续亏损: -1 517.62 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
322 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
DON'T COPY
没有评论
查看详细统计，请 登录 或者 注册