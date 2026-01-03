- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
538
盈利交易:
194 (36.05%)
亏损交易:
344 (63.94%)
最好交易:
496.12 USD
最差交易:
-309.45 USD
毛利:
35 206.85 USD (520 941 pips)
毛利亏损:
-37 067.74 USD (487 658 pips)
最大连续赢利:
8 (2 275.25 USD)
最大连续盈利:
2 275.25 USD (8)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.78%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.26
长期交易:
327 (60.78%)
短期交易:
211 (39.22%)
利润因子:
0.95
预期回报:
-3.46 USD
平均利润:
181.48 USD
平均损失:
-107.76 USD
最大连续失误:
22 (-1 517.62 USD)
最大连续亏损:
-1 860.38 USD (9)
每月增长:
-10.84%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
6 954.91 USD
最大值:
7 086.89 USD (626.06%)
相对跌幅:
结余:
48.77% (7 086.89 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|433
|GBPJPY
|28
|EURJPY
|20
|USDJPY
|18
|NQ100.R
|8
|CHFJPY
|6
|USDCAD
|4
|GBPUSD
|4
|AUDJPY
|4
|USDCHF
|3
|CADJPY
|3
|NZDJPY
|3
|EURUSD
|2
|EURNZD
|1
|AUDUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-1.8K
|GBPJPY
|-193
|EURJPY
|175
|USDJPY
|-76
|NQ100.R
|107
|CHFJPY
|-35
|USDCAD
|35
|GBPUSD
|-416
|AUDJPY
|13
|USDCHF
|190
|CADJPY
|-246
|NZDJPY
|257
|EURUSD
|186
|EURNZD
|10
|AUDUSD
|-33
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|25K
|GBPJPY
|-2K
|EURJPY
|1.2K
|USDJPY
|-3.4K
|NQ100.R
|12K
|CHFJPY
|161
|USDCAD
|545
|GBPUSD
|-4K
|AUDJPY
|-138
|USDCHF
|1.7K
|CADJPY
|-2.7K
|NZDJPY
|3K
|EURUSD
|2K
|EURNZD
|927
|AUDUSD
|-300
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +496.12 USD
最差交易: -309 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +2 275.25 USD
最大连续亏损: -1 517.62 USD
