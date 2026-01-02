- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
8 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
2.02 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
10.38 USD (615 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
8 (10.38 USD)
最大連続利益:
10.38 USD (8)
シャープレシオ:
1.78
取引アクティビティ:
28.47%
最大入金額:
21.67%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
7 (87.50%)
短いトレード:
1 (12.50%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
1.30 USD
平均利益:
1.30 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
5.19%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
2.46% (5.03 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|6
|EURGBP
|1
|XAUUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|7
|EURGBP
|2
|XAUUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|438
|EURGBP
|79
|XAUUSD
|98
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2.02 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +10.38 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HantecMarketsMU-Server1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
EagleFX-Live
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live26
|4.25 × 4
Safety & Low Risk
Nice Profit
Nice Profit
