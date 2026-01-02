SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / HantecMaster
WHACHARAPON RAJAHODI

HantecMaster

WHACHARAPON RAJAHODI
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 5%
HantecMarketsMU-Server1
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
8 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
2.02 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
10.38 USD (615 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
8 (10.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.38 USD (8)
Indice di Sharpe:
1.78
Attività di trading:
30.87%
Massimo carico di deposito:
21.67%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
7 (87.50%)
Short Trade:
1 (12.50%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
1.30 USD
Profitto medio:
1.30 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
5.19%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.46% (5.03 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 6
EURGBP 1
XAUUSD 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 7
EURGBP 2
XAUUSD 2
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 438
EURGBP 79
XAUUSD 98
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.02 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +10.38 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HantecMarketsMU-Server1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EagleFX-Live
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live26
4.25 × 4
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Safety & Low Risk
Nice Profit
Non ci sono recensioni
2026.01.05 16:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 12:56
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.02 12:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 12:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
HantecMaster
30USD al mese
5%
0
0
USD
210
USD
1
0%
8
100%
31%
n/a
1.30
USD
2%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.