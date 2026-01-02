- Crescita
Trade:
8
Profit Trade:
8 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
2.02 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
10.38 USD (615 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
8 (10.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.38 USD (8)
Indice di Sharpe:
1.78
Attività di trading:
30.87%
Massimo carico di deposito:
21.67%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
7 (87.50%)
Short Trade:
1 (12.50%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
1.30 USD
Profitto medio:
1.30 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
5.19%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.46% (5.03 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|6
|EURGBP
|1
|XAUUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|7
|EURGBP
|2
|XAUUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|438
|EURGBP
|79
|XAUUSD
|98
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
Best Trade: +2.02 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +10.38 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HantecMarketsMU-Server1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EagleFX-Live
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live26
|4.25 × 4
Safety & Low Risk
Nice Profit
Nice Profit
Non ci sono recensioni
