- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
8
Gewinntrades:
8 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
2.02 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
10.38 USD (615 pips)
Bruttoverlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (10.38 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
10.38 USD (8)
Sharpe Ratio:
1.78
Trading-Aktivität:
28.47%
Max deposit load:
21.67%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
7 (87.50%)
Short-Positionen:
1 (12.50%)
Profit-Faktor:
n/a
Mathematische Gewinnerwartung:
1.30 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.30 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Wachstum pro Monat :
5.19%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.00 USD (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
2.46% (5.03 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|6
|EURGBP
|1
|XAUUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|7
|EURGBP
|2
|XAUUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|438
|EURGBP
|79
|XAUUSD
|98
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +2.02 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +10.38 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HantecMarketsMU-Server1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
EagleFX-Live
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live26
|4.25 × 4
Safety & Low Risk
Nice Profit
Nice Profit
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
5%
0
0
USD
USD
210
USD
USD
1
0%
8
100%
28%
n/a
1.30
USD
USD
2%
1:200