SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / HantecMaster
WHACHARAPON RAJAHODI

HantecMaster

WHACHARAPON RAJAHODI
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2026 4%
HantecMarketsMU-Server1
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
13
Transacciones Rentables:
12 (92.30%)
Transacciones Irrentables:
1 (7.69%)
Mejor transacción:
2.02 USD
Peor transacción:
-5.06 USD
Beneficio Bruto:
12.74 USD (859 pips)
Pérdidas Brutas:
-5.06 USD (500 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (12.02 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
12.02 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.35
Actividad comercial:
38.07%
Carga máxima del depósito:
21.67%
Último trade:
21 minutos
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
1.52
Transacciones Largas:
9 (69.23%)
Transacciones Cortas:
4 (30.77%)
Factor de Beneficio:
2.52
Beneficio Esperado:
0.59 USD
Beneficio medio:
1.06 USD
Pérdidas medias:
-5.06 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-5.06 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5.06 USD (1)
Crecimiento al mes:
3.84%
Trading algorítmico:
23%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
5.06 USD (2.39%)
Reducción relativa:
De balance:
2.39% (5.06 USD)
De fondos:
2.46% (5.03 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 7
XAUUSD 4
EURGBP 2
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 7
XAUUSD -2
EURGBP 2
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 540
XAUUSD -300
EURGBP 119
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2.02 USD
Peor transacción: -5 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +12.02 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -5.06 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HantecMarketsMU-Server1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

EagleFX-Live
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live26
4.25 × 4
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Safety & Low Risk
Nice Profit
No hay comentarios
2026.01.05 16:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 12:56
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.02 12:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 12:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
HantecMaster
30 USD al mes
4%
0
0
USD
208
USD
1
23%
13
92%
38%
2.51
0.59
USD
2%
1:200
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.