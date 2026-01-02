- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
13
Transacciones Rentables:
12 (92.30%)
Transacciones Irrentables:
1 (7.69%)
Mejor transacción:
2.02 USD
Peor transacción:
-5.06 USD
Beneficio Bruto:
12.74 USD (859 pips)
Pérdidas Brutas:
-5.06 USD (500 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (12.02 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
12.02 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.35
Actividad comercial:
38.07%
Carga máxima del depósito:
21.67%
Último trade:
21 minutos
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
1.52
Transacciones Largas:
9 (69.23%)
Transacciones Cortas:
4 (30.77%)
Factor de Beneficio:
2.52
Beneficio Esperado:
0.59 USD
Beneficio medio:
1.06 USD
Pérdidas medias:
-5.06 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-5.06 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5.06 USD (1)
Crecimiento al mes:
3.84%
Trading algorítmico:
23%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
5.06 USD (2.39%)
Reducción relativa:
De balance:
2.39% (5.06 USD)
De fondos:
2.46% (5.03 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|7
|XAUUSD
|4
|EURGBP
|2
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|7
|XAUUSD
|-2
|EURGBP
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|540
|XAUUSD
|-300
|EURGBP
|119
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +2.02 USD
Peor transacción: -5 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +12.02 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -5.06 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HantecMarketsMU-Server1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
EagleFX-Live
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live26
|4.25 × 4
Safety & Low Risk
Nice Profit
Nice Profit
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
4%
0
0
USD
USD
208
USD
USD
1
23%
13
92%
38%
2.51
0.59
USD
USD
2%
1:200