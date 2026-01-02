- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
8 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
2.02 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
10.38 USD (615 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (10.38 USD)
Máximo lucro consecutivo:
10.38 USD (8)
Índice de Sharpe:
1.78
Atividade de negociação:
42.66%
Depósito máximo carregado:
21.67%
Último negócio:
14 horas atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
7 (87.50%)
Negociações curtas:
1 (12.50%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
1.30 USD
Lucro médio:
1.30 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
5.19%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.46% (5.03 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|6
|EURGBP
|1
|XAUUSD
|1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|7
|EURGBP
|2
|XAUUSD
|2
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|438
|EURGBP
|79
|XAUUSD
|98
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2.02 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +10.38 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HantecMarketsMU-Server1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
EagleFX-Live
|0.00 × 5
ICMarketsSC-Live26
|4.25 × 4
Safety & Low Risk
Nice Profit
Nice Profit
Sem comentários
