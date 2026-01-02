SinaisSeções
WHACHARAPON RAJAHODI

HantecMaster

WHACHARAPON RAJAHODI
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2026 5%
HantecMarketsMU-Server1
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
8 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
2.02 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
10.38 USD (615 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (10.38 USD)
Máximo lucro consecutivo:
10.38 USD (8)
Índice de Sharpe:
1.78
Atividade de negociação:
42.66%
Depósito máximo carregado:
21.67%
Último negócio:
14 horas atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
7 (87.50%)
Negociações curtas:
1 (12.50%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
1.30 USD
Lucro médio:
1.30 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
5.19%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.46% (5.03 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 6
EURGBP 1
XAUUSD 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 7
EURGBP 2
XAUUSD 2
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 438
EURGBP 79
XAUUSD 98
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2.02 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +10.38 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HantecMarketsMU-Server1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

EagleFX-Live
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live26
4.25 × 4
Safety & Low Risk
Nice Profit
Sem comentários
2026.01.05 16:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 12:56
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.02 12:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 12:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.