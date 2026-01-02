- 자본
- 축소
트레이드:
10
이익 거래:
10 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
2.02 USD
최악의 거래:
0.00 USD
총 수익:
11.84 USD (757 pips)
총 손실:
0.00 USD
연속 최대 이익:
10 (11.84 USD)
연속 최대 이익:
11.84 USD (10)
샤프 비율:
1.68
거래 활동:
33.22%
최대 입금량:
21.67%
최근 거래:
17 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
0.00
롱(주식매수):
9 (90.00%)
숏(주식차입매도):
1 (10.00%)
수익 요인:
n/a
기대수익:
1.18 USD
평균 이익:
1.18 USD
평균 손실:
0.00 USD
연속 최대 손실:
0 (0.00 USD)
연속 최대 손실:
0.00 USD (0)
월별 성장률:
5.92%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
0.00 USD (0.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
2.46% (5.03 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|7
|EURGBP
|2
|XAUUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|7
|EURGBP
|2
|XAUUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|540
|EURGBP
|119
|XAUUSD
|98
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2.02 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 0
연속 최대 이익: +11.84 USD
연속 최대 손실: -0.00 USD
Safety & Low Risk
Nice Profit
Nice Profit
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
6%
0
0
USD
USD
212
USD
USD
1
0%
10
100%
33%
n/a
1.18
USD
USD
2%
1:200