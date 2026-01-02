信号部分
信号 / MetaTrader 4 / HantecMaster
WHACHARAPON RAJAHODI

HantecMaster

WHACHARAPON RAJAHODI
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 5%
HantecMarketsMU-Server1
1:200
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
8
盈利交易:
8 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
2.02 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
10.38 USD (615 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
8 (10.38 USD)
最大连续盈利:
10.38 USD (8)
夏普比率:
1.78
交易活动:
41.41%
最大入金加载:
21.67%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.00
长期交易:
7 (87.50%)
短期交易:
1 (12.50%)
利润因子:
n/a
预期回报:
1.30 USD
平均利润:
1.30 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
5.19%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
2.46% (5.03 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 6
EURGBP 1
XAUUSD 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 7
EURGBP 2
XAUUSD 2
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 438
EURGBP 79
XAUUSD 98
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2.02 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +10.38 USD
最大连续亏损: -0.00 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HantecMarketsMU-Server1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

EagleFX-Live
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live26
4.25 × 4
查看详细统计，请 登录 或者 注册
Safety & Low Risk
Nice Profit
没有评论
2026.01.05 16:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 12:56
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.02 12:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 12:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
HantecMaster
每月30 USD
5%
0
0
USD
210
USD
1
0%
8
100%
41%
n/a
1.30
USD
2%
1:200
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载