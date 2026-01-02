СигналыРазделы
WHACHARAPON RAJAHODI

HantecMaster

WHACHARAPON RAJAHODI
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 5%
HantecMarketsMU-Server1
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
8 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
2.02 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
10.38 USD (615 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
8 (10.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
10.38 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
1.78
Торговая активность:
42.66%
Макс. загрузка депозита:
21.67%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
7 (87.50%)
Коротких трейдов:
1 (12.50%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
1.30 USD
Средняя прибыль:
1.30 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
5.19%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
2.46% (5.03 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 6
EURGBP 1
XAUUSD 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 7
EURGBP 2
XAUUSD 2
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 438
EURGBP 79
XAUUSD 98
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2.02 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +10.38 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HantecMarketsMU-Server1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

EagleFX-Live
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live26
4.25 × 4
Safety & Low Risk
Nice Profit
Нет отзывов
2026.01.05 16:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 12:56
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.02 12:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 12:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
