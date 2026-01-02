- Прирост
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
8 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
2.02 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
10.38 USD (615 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
8 (10.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
10.38 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
1.78
Торговая активность:
42.66%
Макс. загрузка депозита:
21.67%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
7 (87.50%)
Коротких трейдов:
1 (12.50%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
1.30 USD
Средняя прибыль:
1.30 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
5.19%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
2.46% (5.03 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|6
|EURGBP
|1
|XAUUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|7
|EURGBP
|2
|XAUUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|438
|EURGBP
|79
|XAUUSD
|98
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
Лучший трейд: +2.02 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +10.38 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HantecMarketsMU-Server1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
EagleFX-Live
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live26
|4.25 × 4
Safety & Low Risk
Nice Profit
Nice Profit
Нет отзывов
