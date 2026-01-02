- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
154
利益トレード:
122 (79.22%)
損失トレード:
32 (20.78%)
ベストトレード:
29.69 USD
最悪のトレード:
-58.28 USD
総利益:
584.84 USD (44 175 pips)
総損失:
-160.79 USD (15 861 pips)
最大連続の勝ち:
23 (200.69 USD)
最大連続利益:
200.69 USD (23)
シャープレシオ:
0.38
取引アクティビティ:
2.48%
最大入金額:
5.28%
最近のトレード:
5 時間前
1週間当たりの取引:
34
平均保有時間:
58 分
リカバリーファクター:
7.28
長いトレード:
154 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
3.64
期待されたペイオフ:
2.75 USD
平均利益:
4.79 USD
平均損失:
-5.02 USD
最大連続の負け:
3 (-3.60 USD)
最大連続損失:
-58.28 USD (1)
月間成長:
141.48%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
58.28 USD (2.41%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.03% (58.28 USD)
エクイティによる:
0.05% (0.23 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD
|154
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD
|424
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD
|28K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +29.69 USD
最悪のトレード: -58 USD
最大連続の勝ち: 23
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +200.69 USD
最大連続損失: -3.60 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Ava-Real 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
