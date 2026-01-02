- Crescimento
Negociações:
154
Negociações com lucro:
122 (79.22%)
Negociações com perda:
32 (20.78%)
Melhor negociação:
29.69 USD
Pior negociação:
-58.28 USD
Lucro bruto:
584.84 USD (44 175 pips)
Perda bruta:
-160.79 USD (15 861 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (200.69 USD)
Máximo lucro consecutivo:
200.69 USD (23)
Índice de Sharpe:
0.38
Atividade de negociação:
2.48%
Depósito máximo carregado:
5.28%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
34
Tempo médio de espera:
58 minutos
Fator de recuperação:
7.28
Negociações longas:
154 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
3.64
Valor esperado:
2.75 USD
Lucro médio:
4.79 USD
Perda média:
-5.02 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-3.60 USD)
Máxima perda consecutiva:
-58.28 USD (1)
Crescimento mensal:
141.48%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
58.28 USD (2.41%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.03% (58.28 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.05% (0.23 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD
|154
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD
|424
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD
|28K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +29.69 USD
Pior negociação: -58 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 23
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +200.69 USD
Máxima perda consecutiva: -3.60 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Ava-Real 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
