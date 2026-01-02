SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Gold Happy
Jiming Chen

Gold Happy

Jiming Chen
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 141%
Ava-Real 4
1:400
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
154
Gewinntrades:
122 (79.22%)
Verlusttrades:
32 (20.78%)
Bester Trade:
29.69 USD
Schlechtester Trade:
-58.28 USD
Bruttoprofit:
584.84 USD (44 175 pips)
Bruttoverlust:
-160.79 USD (15 861 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
23 (200.69 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
200.69 USD (23)
Sharpe Ratio:
0.38
Trading-Aktivität:
2.48%
Max deposit load:
5.28%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
34
Durchschn. Haltezeit:
58 Minuten
Erholungsfaktor:
7.28
Long-Positionen:
154 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
3.64
Mathematische Gewinnerwartung:
2.75 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.79 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.02 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-3.60 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-58.28 USD (1)
Wachstum pro Monat :
141.48%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
58.28 USD (2.41%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.03% (58.28 USD)
Kapital:
0.05% (0.23 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLD 154
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLD 424
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLD 28K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +29.69 USD
Schlechtester Trade: -58 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 23
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +200.69 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3.60 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Ava-Real 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.07 14:53
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.07 14:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 01:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
