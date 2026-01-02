- 자본
트레이드:
201
이익 거래:
163 (81.09%)
손실 거래:
38 (18.91%)
최고의 거래:
29.69 USD
최악의 거래:
-58.28 USD
총 수익:
737.83 USD (59 730 pips)
총 손실:
-186.81 USD (18 460 pips)
연속 최대 이익:
23 (200.69 USD)
연속 최대 이익:
200.69 USD (23)
샤프 비율:
0.40
거래 활동:
38.13%
최대 입금량:
20.54%
최근 거래:
23 분 전
주별 거래 수:
35
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
9.45
롱(주식매수):
201 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
3.95
기대수익:
2.74 USD
평균 이익:
4.53 USD
평균 손실:
-4.92 USD
연속 최대 손실:
3 (-3.60 USD)
연속 최대 손실:
-58.28 USD (1)
월별 성장률:
145.12%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
58.28 USD (2.41%)
상대적 삭감:
잔고별:
14.03% (58.28 USD)
자본금별:
17.49% (95.08 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD
|201
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD
|551
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD
|41K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +29.69 USD
최악의 거래: -58 USD
연속 최대 이익: 23
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +200.69 USD
연속 최대 손실: -3.60 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Ava-Real 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
214%
0
0
USD
USD
552
USD
USD
6
0%
201
81%
38%
3.94
2.74
USD
USD
17%
1:400