- 成长
- 714%
- 订阅者
- 32
- 周
- 49
- 交易
- 153
- 赢利
- 95%
- 利润因子
- 2.14
- 最大 DD
- 34%
- 成长
- 1 651%
- 订阅者
- 73
- 周
- 218
- 交易
- 5543
- 赢利
- 63%
- 利润因子
- 1.68
- 最大 DD
- 21%
- 成长
- 235%
- 订阅者
- 9
- 周
- 63
- 交易
- 568
- 赢利
- 58%
- 利润因子
- 1.46
- 最大 DD
- 22%
- 成长
- 1 693%
- 订阅者
- 4
- 周
- 162
- 交易
- 642
- 赢利
- 78%
- 利润因子
- 3.14
- 最大 DD
- 38%
- 成长
- 90%
- 订阅者
- 14
- 周
- 71
- 交易
- 467
- 赢利
- 48%
- 利润因子
- 1.51
- 最大 DD
- 14%
- 成长
- 1 005%
- 订阅者
- 74
- 周
- 32
- 交易
- 743
- 赢利
- 79%
- 利润因子
- 3.76
- 最大 DD
- 21%
- 成长
- 706%
- 订阅者
- 1
- 周
- 268
- 交易
- 1767
- 赢利
- 76%
- 利润因子
- 1.67
- 最大 DD
- 28%
- 成长
- 5 254%
- 订阅者
- 3
- 周
- 242
- 交易
- 1483
- 赢利
- 75%
- 利润因子
- 1.86
- 最大 DD
- 26%
- 成长
- 1 801%
- 订阅者
- 117
- 周
- 55
- 交易
- 1673
- 赢利
- 79%
- 利润因子
- 5.97
- 最大 DD
- 33%
- 成长
- 818%
- 订阅者
- 3
- 周
- 58
- 交易
- 3016
- 赢利
- 49%
- 利润因子
- 1.23
- 最大 DD
- 34%
订阅信号时，订阅者须接受所有的执行风险。历史统计无法保证任何未来的盈利能力。