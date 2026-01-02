SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / GOLD HAPPY
Jiming Chen

GOLD HAPPY

Jiming Chen
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 202%
Ava-Real 4
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
192
Profit Trade:
155 (80.72%)
Loss Trade:
37 (19.27%)
Best Trade:
29.69 USD
Worst Trade:
-58.28 USD
Profitto lordo:
710.45 USD (56 995 pips)
Perdita lorda:
-179.54 USD (17 733 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (200.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
200.69 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.40
Attività di trading:
7.08%
Massimo carico di deposito:
17.17%
Ultimo trade:
44 minuti fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
59 minuti
Fattore di recupero:
9.11
Long Trade:
192 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
3.96
Profitto previsto:
2.77 USD
Profitto medio:
4.58 USD
Perdita media:
-4.85 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-3.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-58.28 USD (1)
Crescita mensile:
163.77%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
58.28 USD (2.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.03% (58.28 USD)
Per equità:
10.19% (43.91 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 192
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 531
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD 39K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +29.69 USD
Worst Trade: -58 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +200.69 USD
Massima perdita consecutiva: -3.60 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Ava-Real 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.14 03:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.14 02:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 04:11
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.07 14:53
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.07 14:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 01:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
GOLD HAPPY
30USD al mese
202%
0
0
USD
532
USD
5
0%
192
80%
7%
3.95
2.77
USD
14%
1:400
