Всего трейдов:
193
Прибыльных трейдов:
156 (80.82%)
Убыточных трейдов:
37 (19.17%)
Лучший трейд:
29.69 USD
Худший трейд:
-58.28 USD
Общая прибыль:
713.49 USD (57 298 pips)
Общий убыток:
-179.54 USD (17 733 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (200.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
200.69 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
0.40
Торговая активность:
7.08%
Макс. загрузка депозита:
17.17%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
39
Ср. время удержания:
59 минут
Фактор восстановления:
9.16
Длинных трейдов:
193 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
3.97
Мат. ожидание:
2.77 USD
Средняя прибыль:
4.57 USD
Средний убыток:
-4.85 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-3.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-58.28 USD (1)
Прирост в месяц:
165.27%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
58.28 USD (2.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.03% (58.28 USD)
По эквити:
10.19% (43.91 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD
|193
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD
|534
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD
|40K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Ava-Real 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
