Jiming Chen

GOLD HAPPY

Jiming Chen
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 204%
Ava-Real 4
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
193
Прибыльных трейдов:
156 (80.82%)
Убыточных трейдов:
37 (19.17%)
Лучший трейд:
29.69 USD
Худший трейд:
-58.28 USD
Общая прибыль:
713.49 USD (57 298 pips)
Общий убыток:
-179.54 USD (17 733 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (200.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
200.69 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
0.40
Торговая активность:
7.08%
Макс. загрузка депозита:
17.17%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
39
Ср. время удержания:
59 минут
Фактор восстановления:
9.16
Длинных трейдов:
193 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
3.97
Мат. ожидание:
2.77 USD
Средняя прибыль:
4.57 USD
Средний убыток:
-4.85 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-3.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-58.28 USD (1)
Прирост в месяц:
165.27%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
58.28 USD (2.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.03% (58.28 USD)
По эквити:
10.19% (43.91 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD 193
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD 534
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD 40K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +29.69 USD
Худший трейд: -58 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +200.69 USD
Макс. убыток в серии: -3.60 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Ava-Real 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.14 03:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.14 02:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 04:11
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.07 14:53
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.07 14:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 01:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.